3,5 milyon dolarlık yatırımla sağlıklı yaş aldıracak

Sağlıklı yaş alma ve longevity alanlarında ülkemizin önemli isimlerinden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 50 yıllık deneyimini Medicana Zincirlikuyu’ya taşıdı.

Longevity bölümü, 3,5 milyon doların üzerinde yatırımla Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nin 21. katında özel bir konseptle hizmet vermeye başladı. Bilimin rehberliğinde, sağlıklı yaş alma sürecine bütüncül bir yaklaşım sunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yaşlanmayı; bilimsel verilerle değerlendiren, ileri teknoloji ve yapay zekâ ile desteklenen, kişiye özel planlanan ve yaşamın içine entegre edilen bir süreç olarak ele alıyor.

Uluslararası alanda tıp dünyasında giderek güçlenen longevity yaklaşımı, sağlıklı ve kaliteli geçirilen yaşam yıllarını artırmayı hedefleyen yeni bir sağlık paradigması olarak öne çıkıyor. Sağlık kuruluşları bu alandaki yatırımlarını hızlandırıyor.

ZİNCİRLİKUYU HASTANESİNDE BAŞLIYOR

Medicana Zincirlikuyu’da bu yaklaşımı koruyucu tıp, kişiselleştirilmiş sağlık yönetimi ve ileri teknolojiyi bir araya getiren bütüncül bir modelle, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu liderliğinde hayata geçiriyor. Longevity bölümünde, yaşlanma yalnızca biyolojik bir süreç olarak değil; bilimsel verilerle yönetilebilen, teknolojiyle desteklenen ve yaşamın içine entegre edilen bir süreç olarak ele alınıyor. Klasik check-up anlayışının ötesine geçen yenilikçi model, bireyin mevcut sağlık durumunu değerlendirmenin yanı sıra gelecekte oluşabilecek riskleri ön görmeye ve kişiye özel önleyici yol haritaları oluşturmaya odaklanıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun “check-up dönemi bitti, check-forward başladı” yaklaşımı da bu modelin temel felsefesini oluşturuyor.

“MESELE DAHA İYİ YAŞAMAK”

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söylüyor: “Artık mesele daha uzun yaşamak değil, daha iyi yaşamak. Modern tıp, hastalığı bekleyen değil, geleceği yöneten bir modele dönüşüyor. Tıp yön değiştiriyor. Medicana Longevity’de kardiyovasküler risk analizlerinden metabolik ölçümlere, hücresel yenilenmeyi destekleyen uygulamalardan sağlıklı yaş alma protokollerine uzanan kişiselleştirilmiş bir değerlendirme modeli sunuyoruz. Longevity alanında dünyada öne çıkan bilimsel eğilimleri, Türkiye’de kurumsal sağlık çatısı altında erişilebilir hale getiriyoruz. Özetle şunu söyleyebilirim: Artık tıp, hastalığı bekleyen bir yapı olmaktan çıkıyor. Biz de burada, hastalık ortaya çıkmadan önce onu anlamaya çalışan bir sistem kuruyoruz.”

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Genel Müdürü Uzm. Dr. Oğuzhan Cücü ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Medicana Zincirlikuyu’da kurduğumuz Longevity Bölümü için 3,5 milyon doların biraz üzerinde bir yatırım yapıldı. Türkiye’de ilk kez bir hastane bünyesinde bu kapsamda bir yapı kuruluyor. Biz burada sadece bir klinik kurmadık; veriyi merkezine alan, bireyi uzun vadede takip eden bir sistem inşa ettik. Amacımız, insanlara güvenilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir sağlık yaklaşımı sunmak. Biz bu yapıyı bir son nokta olarak görmüyoruz. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde bu sistemin Medicana bünyesindeki diğer hastanelere de yayılması planlanıyor. Çünkü bu yaklaşımın sağlık sisteminin geleceğinde önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. Burada başlayan longevity bölümümüzün zaman içinde grubumuzun diğer lokasyonlarında da örneğin Medicana Bursa, Medicana İzmir ve Medicana Ankara’da da devam edecek”

Sihirli ayna teknolojisiyle, yapay zeka kullanılarak 30 saniyeden kısa sürede temassız olarak tansiyon, şeker, kalp gibi temel konularda veri oluşturuluyor.