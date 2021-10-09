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ENDEKS DESTEK SEVİYESİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.69 ile Çimsa ve yüzde 9.17 ile Parsan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -17.07 ve yüzde -11.06 ile Biotrend Çevre ve Enerji ve QUA Granite Hayal Yapı hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.64 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 5.80 milyar TL ile Petkim takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.25 azalışla 1,398 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 158 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.86 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. Endeksin 7 günlük ortalamasının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 46.36 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.33 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,393 ve 1,388 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,404 ve 1,410 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.1 baz puan azalarak yüzde 41.76 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.30 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.34 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.18-5.10

Satım aralığı: 5.35-5.50

Yabancı Payı (%) : 51.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

AKSA ENERJİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.95 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.03-5.28

Satım aralığı: 6.95-7.50

Yabancı Payı (%) : 8.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 8.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.32 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.00-8.00

Satım aralığı: 8.70-9.05

Yabancı Payı (%) : 9.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

ALKİM KİMYA

İZLENMELİ

15.73 – 16.59 aralığında hareket eden hisse 16.43 seviyesinin altında kapanışlarda 15.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-15.40

Satım aralığı: 17.00-17.40

Yabancı Payı (%) : 14.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

ARÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 33.18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 31.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.98 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.00-30.25

Satım aralığı: 32.50-32.50

Yabancı Payı (%) : 37.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.83 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 14.69 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 14.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.50

Satım aralığı: 16.60-17.90

Yabancı Payı (%) : 31.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

BERA HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

11.22 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.11 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.85-9.75

Satım aralığı: 10.20-10.20

Yabancı Payı (%) : 15.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 63.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 59.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 61.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 59.00-58.50

Satım aralığı: 65.00-67.50

Yabancı Payı (%) : 58.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İZLENMELİ

2.52 – 2.63 aralığında hareket eden hisse 2.58 seviyesinin altında kapanışlarda 2.54 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.54-2.50

Satım aralığı: 2.60-2.60

Yabancı Payı (%) : 25.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.76-1.75

Satım aralığı: 1.79-1.82

Yabancı Payı (%) : 25.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ

İZLENMELİ

10.18 – 10.64 aralığında hareket eden hisse 10.49 seviyesinin altında kapanışlarda 9.81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.30-10.30

Satım aralığı: 10.70-10.70

Yabancı Payı (%) : 64.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 10.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 10.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.95-9.75

Satım aralığı: 10.20-10.20

Yabancı Payı (%) : 53.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.09 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.30-15.80

Satım aralığı: 18.30-18.50

Yabancı Payı (%) : 33.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

FORD OTOSAN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 154.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 142.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 161.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 150.00-148.00

Satım aralığı: 161.00-168.00

Yabancı Payı (%) : 62.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.77 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.20-9.20

Satım aralığı: 9.30-9.35

Yabancı Payı (%) : 57.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

GLOBAL YAT. HOLDİNG

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 1.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.80 seviyesine doğru gerileyebilir. 1.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.05 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.80-1.78

Satım aralığı: 2.05-2.19

Yabancı Payı (%) : 31.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

50.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 51.71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 48.25-46.75

Satım aralığı: 49.25-51.00

Yabancı Payı (%) : 6.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.