BIST 100 hisselerinin teknik analizi (1.2.2020)
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ENDEKS DİRENÇLERİNDE TAKILDI
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16.81 ile Trakya Cam ve yüzde 11.59 ile Klimasan Klima olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.71 ve yüzde 8.80 ile GSD Holding ve Karel Elektronik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.28 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.87 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.46 azalışla 119,140 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19,951 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.89 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 55.16 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.51 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 119,925 ve 120,711 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 118,747 ve 118,355 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.52 baz puan azalarak yüzde 61.36 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.13 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 22.64 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.90-20.80
Satım aralığı: 23.70-25.75
Yabancı Payı (%) : 25.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
2.01-2.14 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.04 seviyesinin altında kapanışlarda 1.98 seviyesine gerileyebilir. 2.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.12 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.98-1.89
Satım aralığı: 2.10-2.13
Yabancı Payı (%) : 47.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.69 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.73 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.60-1.52
Satım aralığı: 1.70-1.75
Yabancı Payı (%) : 39.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
9.54 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.33 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.95-8.80
Satım aralığı: 9.55-9.90
Yabancı Payı (%) : 44.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
7.08-7.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.25 seviyesinin altında kapanışlarda 6.93 seviyesine gerileyebilir. 7.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.93-6.50
Satım aralığı: 7.55-7.70
Yabancı Payı (%) : 57.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.72-2.64
Satım aralığı: 2.90-3.08
Yabancı Payı (%) : 18.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.80 puan azaldı.
KOZA ALTIN
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 81.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 80.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 78.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 80.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 81.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 78.50-76.00
Satım aralığı: 81.00-82.50
Yabancı Payı (%) : 70.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇTE ZORLANDI
10.48-10.97 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.59 seviyesinin altında kapanışlarda 10.40 seviyesine gerileyebilir. 11.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.40-10.00
Satım aralığı: 10.60-11.10
Yabancı Payı (%) : 53.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.06 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 68.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 75.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 64.00-61.50
Satım aralığı: 75.50-78.00
Yabancı Payı (%) : 41.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.98-3.78
Satım aralığı: 4.08-4.24
Yabancı Payı (%) : 14.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.98 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 7.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.78 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.40-6.13
Satım aralığı: 6.78-6.93
Yabancı Payı (%) : 32.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 4.92 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.56 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.83 seviyesine yönelebilir. 5.56 seviyesinin altında kapanışlarda 4.86 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.86-4.58
Satım aralığı: 6.83-8.25
Yabancı Payı (%) : 24.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.87 puan azaldı.
T.S.K.B.
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.37 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.25-1.17
Satım aralığı: 1.45-1.47
Yabancı Payı (%) : 35.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 26.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 27.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.50-22.80
Satım aralığı: 27.50-27.70
Yabancı Payı (%) : 72.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TURKCELL
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 14.36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.90-13.90
Satım aralığı: 14.30-14.50
Yabancı Payı (%) : 85.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 112.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 108.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 120.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 108.00-106.00
Satım aralığı: 120.00-122.00
Yabancı Payı (%) : 66.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.88 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
GÜÇ KAYBEDİYOR
3.14 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.82 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.97 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.82-2.58
Satım aralığı: 3.16-3.24
Yabancı Payı (%) : 45.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.
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