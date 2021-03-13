ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.82 ile Sasa Polyester ve yüzde 13.83 ile Kerevitaş Gıda olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.12 ve yüzde 7.94 ile İş Y. Men. Değ. ve Albaraka Türk hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.87 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 8.06 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin yükselişinde Gıda sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.00 yükselişle 1,557 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 209 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 25.64 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.45 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.01 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,551 ve 1,544 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,563 ve 1,568 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.43 baz puan azalarak yüzde 45.01 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 16.39 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

17.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.90-16.60

Satım aralığı: 17.20-17.80

Yabancı Payı (%) : 31.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 66.85 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 67.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 76.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.50-66.50

Satım aralığı: 76.00-81.00

Yabancı Payı (%) : 57.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.35 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.36 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.36-3.15

Satım aralığı: 3.74-3.94

Yabancı Payı (%) : 27.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.58 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.39 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.13-2.03

Satım aralığı: 2.39-2.60

Yabancı Payı (%) : 33.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇTE ZORLANDI

5.73-5.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.85 seviyesinin altında kapanışlarda 5.75 seviyesine gerileyebilir. 5.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.93 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.75-5.43

Satım aralığı: 5.93-6.38

Yabancı Payı (%) : 39.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

İZLENMELİ

38.88 – 40.74 aralığında hareket eden hisse 39.94 seviyesinin altında kapanışlarda 38.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 41.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 38.25-37.75

Satım aralığı: 41.25-43.50

Yabancı Payı (%) : 37.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.50 puan azaldı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.83 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.58-5.30

Satım aralığı: 6.83-7.15

Yabancı Payı (%) : 25.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.25 puan arttı.

ŞİŞE CAM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.50-7.25

Satım aralığı: 7.75-8.13

Yabancı Payı (%) : 25.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.67 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.30-5.15

Satım aralığı: 5.45-5.35

Yabancı Payı (%) : 6.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.76 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.68-1.62

Satım aralığı: 1.72-1.80

Yabancı Payı (%) : 12.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

25.22-26.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.5 seviyesinin altında kapanışlarda 24.80 seviyesine gerileyebilir. 26.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.80-23.20

Satım aralığı: 26.50-27.25

Yabancı Payı (%) : 51.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.90-16.60

Satım aralığı: 17.30-17.80

Yabancı Payı (%) : 24.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.30-16.05

Satım aralığı: 16.80-17.10

Yabancı Payı (%) : 77.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

TÜPRAŞ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 110 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 107.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 104.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 107.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 109.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 104.00-102.00

Satım aralığı: 109.00-114.00

Yabancı Payı (%) : 44.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

14.43-15.11 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.5 seviyesinin altında kapanışlarda 13.60 seviyesine gerileyebilir. 15.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.60-13.00

Satım aralığı: 15.60-16.00

Yabancı Payı (%) : 36.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.91 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

8.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.60

Satım aralığı: 8.05-8.30

Yabancı Payı (%) : 47.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.80 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DİRENÇTE ZORLANDI

4.17-4.35 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.18 seviyesinin altında kapanışlarda 4.08 seviyesine gerileyebilir. 4.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.32 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.08-4.00

Satım aralığı: 4.32-4.48

Yabancı Payı (%) : 4.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.