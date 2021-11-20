YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.22 ile Gözde Girişim ve yüzde 17.68 ile Şişe Cam olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.41 ve yüzde 5.10 ile Pegasus ve Erbosan hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 16.40 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 11.51 milyar TL ile Petkim takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.03 yükselişle 1,737 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 162 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 34.45 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 88.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.30 seviyesinde.

CCI göstergesinin 136.10 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,724 ve 1,710 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,755 ve 1,773 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.52 baz puan artarak yüzde 43.26 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.71 seviyesinde bulunuyor.

BİM MAĞAZALAR

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

63.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 68.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 66.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 63.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 63.00-62.50

Satım aralığı: 68.50-70.00

Yabancı Payı (%) : 55.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.78 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.32 seviyesindeki dirence yönelebilir. 3.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.78 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.78-2.64

Satım aralığı: 3.32-3.42

Yabancı Payı (%) : 25.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 2.08 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.18 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.24 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.06 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.06-1.91

Satım aralığı: 2.24-2.34

Yabancı Payı (%) : 28.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 11.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 12.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.70-11.00

Satım aralığı: 14.50-15.50

Yabancı Payı (%) : 62.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 12.09 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 13.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.50-10.70

Satım aralığı: 13.90-14.50

Yabancı Payı (%) : 53.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

YÜKSELİŞTE

4.11 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 4.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.76 seviyesine yönelebilir. 4.11 seviyesinin altına sarkmalarda ise 3.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.70-3.62

Satım aralığı: 4.76-5.43

Yabancı Payı (%) : 1.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 27 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 29.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.25-23.40

Satım aralığı: 29.75-30.75

Yabancı Payı (%) : 68.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 28.56 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 30.84 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 32.50 seviyesine yönelebilir. 30.84 seviyesinin altında kapanışlarda 27.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.75-25.75

Satım aralığı: 32.50-33.75

Yabancı Payı (%) : 17.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

1.53-1.73 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.55 seviyesinin altında kapanışlarda 1.48 seviyesine gerileyebilir. 1.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.66 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.48-1.32

Satım aralığı: 1.66-1.73

Yabancı Payı (%) : 15.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.86 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

GÜÇ KAYBEDİYOR

30.16 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 27.74 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 25.25-24.60

Satım aralığı: 29.00-31.50

Yabancı Payı (%) : 52.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 17.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.00-14.70

Satım aralığı: 18.80-19.60

Yabancı Payı (%) : 22.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

60.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 67.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 64.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 60.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 60.00-54.50

Satım aralığı: 67.00-70.50

Yabancı Payı (%) : 60.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.05 puan arttı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 17.11 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.50-15.60

Satım aralığı: 19.10-19.80

Yabancı Payı (%) : 86.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

TÜPRAŞ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

161.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 148.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 155.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 163.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 148.00-129.00

Satım aralığı: 163.00-177.00

Yabancı Payı (%) : 55.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.51 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.18.3 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.30-14.70

Satım aralığı: 18.20-19.10

Yabancı Payı (%) : 40.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 8.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.30-7.65

Satım aralığı: 9.75-10.80

Yabancı Payı (%) : 55.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.29 puan arttı.

TÜRK TRAKTÖR

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 176.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 183.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 192.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 170.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 170.00-163.00

Satım aralığı: 192.00-196.00

Yabancı Payı (%) : 38.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.35 puan azaldı.