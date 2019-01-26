BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.1.2019)
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ENDEKS 8 AYIN ZİRVESİNDE
BIST 100 endeksindeki yükseliş devam ediyor. Endeks 3 Ocak 2019 günü gördüğü 87,399 dip seviyesinden sonra yönünü yukarı çevirdi ve yükseliş trendine başladı. Geçtiğimiz haftayı 101,801 puandan kapatan endeksin değer kazancı haftalık bazda yüzde 3,40’i, yılbaşına göre ise yüzde 11,54‘ü buldu.
Endeksin yükselişinde metal ana sanayi endeksindeki yükselişlerin etkili olduğu görüldü. Hisse bazında ise haftalık bazda yüzde 31,05 yükseliş yapan Parsan ile yine haftalık bazda yüzde 25,66 yükselen Mavi Giyim yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 9,04 milyar TL olarak gerçekleşti.
BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yükseliş hareketini devam ettirebilir.
Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 102 ve 104 bin direnç seviyeleri takip edilecekken olası geri çekilmelerde ise 100 ve 98 bin destek seviyeleri takip edilecek.
BIST 100 endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın üst bandında bulunuyor. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 19,303 seviyesinde. Yabancıların borsadaki payı yüzde 66,03 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 18,19 seviyesinde bulunuyor. Endeksin ortalamaların üzerine olması ve yabancı payındaki artışın devamı olumlu olarak değerlendirebilir.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
18.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.50-15.80
Satım aralığı: 19.60-20.60
Yabancı Payı (%) : 67.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.49 puan arttı.
ASELSAN
26 SEVİYESİNİN ÜZERİNİ TEST EDEBİLİR
23.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 27.04 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25.12 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.70-23.30
Satım aralığı: 25.75-27.00
Yabancı Payı (%) : 31.69a
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
YUKARI TREND DEVAM EDİYOR
93.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 89.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 92.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 95.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 89.00-86.50
Satım aralığı: 95.50-96.00
Yabancı Payı (%) : 64.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
1.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.11 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.07 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.02-1.00
Satım aralığı: 1.11-1.16
Yabancı Payı (%) : 32.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.00-4.84
Satım aralığı: 5.30-5.60
Yabancı Payı (%) : 38.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
FİBO 23.6 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 7.93 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 8.47 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 9.05 seviyesine yönelebilir. 8.47 seviyesinin altında kapanışlarda 7.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.60-6.95
Satım aralığı: 9.05-10.60
Yabancı Payı (%) : 48.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER TAKİP EDİLMELİ
9.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.40-8.10
Satım aralığı: 9.85-10.20
Yabancı Payı (%) : 72.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 2.37 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 2.56 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 2.72 seviyesine yönelebilir. 2.56 seviyesinin altında kapanışlarda 2.27 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.27-2.09
Satım aralığı: 2.72-3.16
Yabancı Payı (%) : 24.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.14 puan arttı.
KOZA ALTIN
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 53.45 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 57.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 60.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 54.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 54.00-53.00
Satım aralığı: 60.00-61.00
Yabancı Payı (%) : 59.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
PEGASUS
HACİMLİ ÇIKIYOR
28.34 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 28.34 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 31.25 seviyesini test edebilir. 28.34 seviyesinin altına kayması halinde 23.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.60-23.50
Satım aralığı: 31.25-34.50
Yabancı Payı (%) : 35.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 7.82 puan arttı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
7.16 – 7.41 aralığında hareket eden hisse 7.36 seviyesinin altında kapanışlarda 7.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.25-7.23
Satım aralığı: 7.55-7.60
Yabancı Payı (%) : 51.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
ALICILAR GÜÇLÜ
24.6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 28.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 26.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.60-23.60
Satım aralığı: 28.00-28.25
Yabancı Payı (%) : 75.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 22.56 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 24.42 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 26.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 21.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.70-21.30
Satım aralığı: 26.25-27.75
Yabancı Payı (%) : 73.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
14.08 – 14.93 aralığında hareket eden hisse 14.49 seviyesinin altında kapanışlarda 13.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.10-12.50
Satım aralığı: 15.70-16.30
Yabancı Payı (%) : 88.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
TÜPRAŞ
YÜKSELİŞTE OLDUĞU GÖZLENİYOR
Hareketlendiği gözleniyor. 128.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 123.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 145.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 123.00-122.00
Satım aralığı: 145.00-155.00
Yabancı Payı (%) : 81.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
14.26 – 14.96 aralığında hareket eden hisse 14.67 seviyesinin altında kapanışlarda 14.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.20-13.90
Satım aralığı: 14.90-15.60
Yabancı Payı (%) : 51.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.05 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 4.22 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.00-3.90
Satım aralığı: 4.94-5.25
Yabancı Payı (%) : 63.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.18 puan arttı.
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