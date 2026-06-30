Türk çeliğine AB kapısı aralandı: Özel kota sistemi devreye giriyor

Avrupa Birliği (AB), yerli çelik üreticilerini korumaya yönelik yeni bir ticaret düzenlemesini hayata geçiriyor. Yeni uygulamayla çelik ithalatında gümrük vergileri artırılırken, Türkiye’nin de yer aldığı bazı ülkelere gümrüksüz satış için özel kota imkânı tanındı.

AB’den çelik ithalatına yeni düzenleme

DW’nin haberine göre, Avrupa Birliği, çelik sektöründe yerli üretimi korumak amacıyla ithalat politikalarında önemli değişikliklere gitti. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, çelik ithalatında gümrüksüz kota yüzde 47 oranında azaltılarak 18,3 milyon ton seviyesine düşürüldü.

Yeni sistem kapsamında bu kotanın yarısı, AB ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelere ayrıldı.

Türkiye dahil 13 ülkeye özel kota

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 ülke, AB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gümrüksüz ithalat kotasına erişim hakkı elde etti. Bu ülkeler arasında Brezilya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna da bulunuyor.

Bu uygulamayla söz konusu ülkeler, belirlenen kota dahilinde AB pazarına gümrüksüz çelik satışı yapmaya devam edebilecek.

Kota dışına yüzde 50 vergi

Yeni düzenlemeye göre, kota dışındaki çelik ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. AB yetkilileri, bu adımın özellikle küresel üretim fazlası ve artan rekabet baskısına karşı yerli üreticiyi korumayı amaçladığını belirtiyor.

Türkiye için AB pazarı kritik önem taşıyor

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri, Türk çelik sektörü için en büyük ihracat pazarı konumunda.

Geçen yıl Türkiye’den AB’nin 27 ülkesine 7,9 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirildi. Bu miktar, Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yaklaşık yüzde 40,7’sini oluşturdu.

Çin etkisi ve küresel rekabet

AB’de çelik üretimi geçen yıl 125,8 milyon ton ile tarihi düşük seviyeye gerilerken, Çin’in yıllık üretimi yaklaşık 960 milyon ton seviyesine ulaştı.

Avrupalı yetkililer, küresel üretim fazlası ve Çin’in yüksek kapasitesinin Avrupa pazarında baskı oluşturduğunu belirterek yeni düzenlemenin bu rekabete karşı bir önlem olduğunu ifade ediyor.

ABD etkisi ve piyasa yön değişimi

Bir Avrupa Birliği yetkilisi, ABD’nin ithalata yönelik korumacı politikalarının da küresel çelik akışını etkilediğini belirtti. Yetkiliye göre ABD’ye yönelmesi beklenen çeliğin Avrupa pazarına kayması, AB’nin yeni önlemleri hızlandırmasında etkili oldu.

Üreticiler memnun, rekabet daha sert

Yeni düzenlemeler Avrupa’daki üreticiler tarafından olumlu karşılanırken, küresel ölçekte en fazla etkiyi Çin’in hissetmesi bekleniyor. Türkiye ise hem kota avantajı hem de yüksek pazar bağımlılığı nedeniyle düzenlemeden doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor.