Mobiltel 25. yılını kutlamaya hazırlanıyor

İstanbul Tuzla’daki AGM Teknoloji'de 2024 yılının ikinci yarısından bu yana 1 milyonu aşkın akıllı telefon üreterek 400 milyon dolar değerinde üretim yapan Mıstaçoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Mobiltel; çeyrek asırlık yolculuğunu büyüme ve yeni hedeflerle sürdürüyor. Mobiltel, akıllı telefonlardan aksesuarlara, tablet, monitör ve modemden araç içi güvenlik kamerasına ve akıllı ev teknolojilerine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesini Türkiye pazarına sunuyor. Türk Telekom iş ortaklığı ve yaygın satış kanalları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilere ulaşan şirket, ürün çeşitliliğini ve dağıtım ağını genişletme vizyonuyla, tüketici elektroniği sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstleniyor.

Kurulduğu günden bu yana değişen tüketici ihtiyaçlarına ve teknoloji trendlerine hızla uyum sağlayan Mobiltel, 2025 yılında 15 milyar 368 milyon TL hasılat, 1 milyar 870 milyon TL FAVÖK ve 695 milyon 943 bin TL net kar elde etti.

Tüketici elektroniği dağıtımındaki başarısıyla Türkiye'de "Dağıtıcı Hizmet" kategorisinde üç yıl üst üste ödüle layık görülen şirket, 2021 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edilerek sektörünün ilk halka açık şirketi oldu. Halka arz sonrasında finansal gücünü daha da artıran Mobiltel, büyümesini sürdürülebilir bir şekilde devam ettiriyor.

Yücel Kubanç: “25 yıllık başarı hikayemizi geleceğe taşıyoruz”

Mıstaçoğlu Holding Group CEO Yücel Kubanç, Mobiltel'in 25. yılına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Mobiltel'in 25 yıllık yolculuğu, değişen teknolojilere uyum sağlayan, güçlü iş ortaklıkları kuran ve sahadaki gücünü sürekli geliştiren bir vizyonun sonucu. Kurulduğumuz günden bu yana amacımız, teknoloji ürünlerini Türkiye'nin her noktasında tüketicilerle buluşturmak ve iş ortaklarımız için güvenilir bir büyüme platformu oluşturmak oldu. Bugün ulaştığımız 30 bin satış noktası, güçlü saha organizasyonumuz ve 30'a yakın markadan oluşan portföyümüz, bu vizyonun en somut göstergeleri arasında yer alıyor.”

2021 yılında gerçekleştirdikleri halka arz ile şirketin kurumsallaşma yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını ifade eden Yücel Kubanç, “Halka açık bir şirket olarak şeffaflık, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratma anlayışıyla hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de satış kanallarımızı ve iş ortaklıklarımızı artırarak teknoloji sektöründeki büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.