ENDEKS, AYIN İLK HAFTASINA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.41 ile İndeks Bilgisayar ve yüzde 22.57 ile Özak GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.76 ve yüzde 5.69 ile Good-Year ve Koza Madencilik hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 16.43 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 8.64 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.35 yükselişle 1,538 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 210 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 28.93 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 54.31 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.69 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,527 ve 1,515 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,546 ve 1,554 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.4 baz puan azalarak yüzde 45.46 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 15.04 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

6.13 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.55 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.23 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.13 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.13-6.08

Satım aralığı: 6.55-6.68

Yabancı Payı (%) : 58.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

ARÇELİK

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 32.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 34.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 40.75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 32.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-31.75

Satım aralığı: 40.75-45.75

Yabancı Payı (%) : 59.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.48 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 15.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 17.10 seviyesine yönelebilir. 15.5 seviyesinin altında kapanışlarda 14.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.25

Satım aralığı: 17.10-18.60

Yabancı Payı (%) : 31.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 8.78 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.00-8.60

Satım aralığı: 9.80-10.40

Yabancı Payı (%) : 58.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

İZLENMELİ

5.6 – 5.98 aralığında hareket eden hisse 5.78 seviyesinin altında kapanışlarda 5.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.58-5.13

Satım aralığı: 6.10-6.50

Yabancı Payı (%) : 40.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 6.73 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 7.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.73 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.73-6.58

Satım aralığı: 9.20-11.10

Yabancı Payı (%) : 21.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.50 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

22.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24.36 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.98 seviyesinin altına kayması halinde ise 22.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.40-21.70

Satım aralığı: 23.20-23.95

Yabancı Payı (%) : 70.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.137 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 121.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 136.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 121.00-118.00

Satım aralığı: 136.00-143.00

Yabancı Payı (%) : 23.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 16.35 seviyesinin altındaki kapanışlar, 15.10 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.80 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.10-13.70

Satım aralığı: 17.80-18.60

Yabancı Payı (%) : 40.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.62 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.42.24 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 37.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 42.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.25-35.75

Satım aralığı: 42.75-44.75

Yabancı Payı (%) : 39.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.74 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.43 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.48-7.25

Satım aralığı: 8.15-8.45

Yabancı Payı (%) : 1.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

PEGASUS

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 79.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 100.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 90.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 79.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 79.00-75.50

Satım aralığı: 100.00-107.00

Yabancı Payı (%) : 36.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan arttı.

PETKİM

ATAKTA

5.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 5.73 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.25-5.05

Satım aralığı: 6.58-7.23

Yabancı Payı (%) : 22.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.81 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.30-9.60

Satım aralığı: 11.00-11.75

Yabancı Payı (%) : 64.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

HACİMLİ ÇIKIYOR

14.92 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 14.92 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 15.90 seviyesini test edebilir. 14.92 seviyesinin altına kayması halinde 12.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.80-12.20

Satım aralığı: 15.90-17.20

Yabancı Payı (%) : 35.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.54 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

İZLENMELİ

7.68 – 8.1 aralığında hareket eden hisse 7.95 seviyesinin altında kapanışlarda 7.55 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.55-7.38

Satım aralığı: 8.20-8.60

Yabancı Payı (%) : 49.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 4.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.23 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.38 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.12-4.05

Satım aralığı: 4.38-4.75

Yabancı Payı (%) : 4.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.