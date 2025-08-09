Alarko, Aselsan, Ford, Sasa, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 62.22 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.74 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.1 yükselişle 10,973 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 270 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 110.83 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 72.52 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 103.59 seviyesinde. CCI göstergesinin 131.75 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10,935 ve 10,898 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,013 ve 11,053 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38.80 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 66.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 70.35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 66.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 66.50-63.50

Satım aralığı: 67.00-72.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.059 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



İZLENMELİ

94.3 - 99.15 aralığında hareket eden hisse 95.45 seviyesinin altında kapanışlarda 91.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 95.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 99.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 91.50-85.50

Satım aralığı: 99.50-102.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



ASELSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 188.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 176.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 180.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 176.00-156.00

Satım aralığı: 188.00-203.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.332 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 102.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 111.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 100.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 100.00-95.00

Satım aralığı: 111.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 537.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 531.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 510.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 531.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 545.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 510.00-497.50

Satım aralığı: 545.00-545.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.112 puan azaldı.



FORD OTOSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 98.35 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 104.9 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 110.00 seviyesine yönelebilir. 104.9 seviyesinin altında kapanışlarda 96.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 96.00-90.50

Satım aralığı: 110.00-111.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.137 puan arttı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

27.72-29.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.74 seviyesinin altında kapanışlarda 27.00 seviyesine gerileyebilir. 28.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.00-24.30

Satım aralığı: 28.75-30.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.70-13.20

Satım aralığı: 15.20-16.60

Endeks Ağırlığı (%): 3.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.74.5 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 63.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 79.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 63.50-60.00

Satım aralığı: 79.00-82.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



KOZA ALTIN

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 22.50-22.10Satım aralığı: 23.60-23.70Endeks Ağırlığı (%): 0.67Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 35.76 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 38.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 34.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.50-32.00

Satım aralığı: 38.75-39.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



İZLENMELİ

94.2 - 98.45 aralığında hareket eden hisse 97.05 seviyesinin altında kapanışlarda 93.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 97.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 99.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 93.00-87.00

Satım aralığı: 99.50-103.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.25

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.008 puan arttı.



SASA POLYESTER

3.14 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 3.55 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 3.39 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.16 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 3.16-3.14Satım aralığı: 3.38-3.42Endeks Ağırlığı (%): 1.00Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 241.9 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 259 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 270.38 seviyesine yönelebilir. 259 seviyesinin altında kapanışlarda 238.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 250.00-249.00

Satım aralığı: 257.50-267.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.077 puan arttı.



TURKCELL



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

89.05 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 101.33 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 96.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 89.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 93.50-93.00

Satım aralığı: 96.50-96.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 110.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 117.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 126.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 110.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-106.00

Satım aralığı: 120.00-122.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



VESTEL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 40.04 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 36.19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 38.58 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.00-35.75

Satım aralığı: 39.25-41.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.