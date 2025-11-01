Ticari araçlarda zorunlu, özel araçlar içinse güvenli sürüş açısından önemli olan kış lastiği uygulaması, 15 kasım itibarıyla başlayacak. uygulama, ticari araçlarda gelecek yılın 15 nisan tarihine kadar sürecek.

Önceki yıllarda uygulama, 1 Aralık’ta başlayıp takip eden yılın 1 Nisan’ında sona eriyordu.

Ekipler denetimlerini sıklaştıracak

Ekiplerin kışa hazırlıksız çıkan araçlara yönelik denetimlerini sıklaştıracağı öğrenildi. Kış lastiği bulunmayan ya da mevsim koşullarına uygun olmayan araçların trafikte seyrine izin verilmeyecek.

Yeni yılla birlikte kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Kış lastiği uygulaması, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılmıştı.

Kış lastiklerinin hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine kıyasla daha güçlü yol tutuşu ve güvenli sürüş imkânı sunduğu biliniyor.

TRT