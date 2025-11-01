Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında ölü bulundu.

Savcılık, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Thodex davası

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'te verilen kararda, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özer'e ayrıca, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararını bozarak dosyayı mahkemesine göndermişti.