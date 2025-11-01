Gaziantep'in gizli hazinesi: Fiyatları 650 bin TL'ye kadar değer buluyor

Kalitesine, taşına ve ustalığına göre tespih fiyatlarının değiştiğini belirten Sevmen, "Bir tespihin yapımı bende minimum 2 gün sürüyor. Bu tespihin boyutuna, ölçüsüne ve şeffaflığına göre 2, 3 ve 4 güne kadar çıkabiliyor. Damla kehribar şeffaf, nadir bir üründür. Bu tespih yaklaşık 3 günümü aldı. 33'lü bir Türk tespihi. Bunun fiyatı 2500 dolar. Arap tespihim var. 45'li bir tespihtir. Alt tarafında müezzinleri var.

Bu tespih de yaklaşık 3000 dolar. Daha şeffaf yine Arap işi olan, lale model bir imamet çalışmam var.

Bu tespihin fiyatı da yine 2500 dolar. Elimde Osmanlı tespihi var. Bunun ustası İskender'dir. Bu İskender tespihi el boyudur. Ucu 24 ayar altındır ve bunun fiyatı 15 bin dolardır. Bu tespihleri bulmak hiç kolay değil. Bu tespihler çok zor elimize geçiyor. Böyle elimize geçince de sevdiğimiz koleksiyoner müşterilerimize öneriyoruz" diye konuştu.