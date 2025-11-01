İTO açıkladı: İstanbul'un ekim ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, 2025 yılı ekim ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat İndeksi aylık yüzde 3,31 oranında artış gösterdi.

Endekste yıllık değişimin ise yüzde 40,84 olduğu kaydedildi.

En büyük artış giyim ve ayakkabı harcama grubunda

İTO tarafından yapılan açıklamada, en büyük artışın giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda gözlendiği belirtildi:

"2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,33, konut harcamaları grubunda yüzde 2,21, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,02, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,39, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,61 artış izlenmiştir.

Eğitim harcamaları ve sağlık harcamaları gruplarında ise fiyat değişimi izlenmemiştir."