ENDEKS ORTALAMALARININ ÜSTÜNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10.13 ile Alkim Kimya ve yüzde 9.91 ile İndeks Bilgisayar olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.91 ve yüzde 6.19 ile Gözde Girişim ve Turkcell hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.73 milyar TL ile Şişe Cam hissesinde olurken, bu şirketi 6.82 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Petrol sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks günü yüzde 0.31 düşüşle kapatırken geçtiğimiz haftayı yüzde 1.67 yükselişle 2,459 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 166 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 37.81 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 60.51 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.57 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,475 ve 2,492 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 2,438 ve 2,417 destek seviyeleri karşımıza çıkıyor. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.13 baz puan artarak yüzde 36.87 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 23.11 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 9.08 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.20-7.80

Satım aralığı: 9.00-10.00

Yabancı Payı (%) : 46.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.50 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.10-14.20

Satım aralığı: 18.10-19.40

Yabancı Payı (%) : 6.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

26.24 – 27.39 aralığında hareket eden hisse 26.94 seviyesinin altında kapanışlarda 26.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 28.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.00-23.00

Satım aralığı: 28.25-31.25

Yabancı Payı (%) : 9.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

ARÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 68.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 66.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 69.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 66.00-59.50

Satım aralığı: 69.00-75.50

Yabancı Payı (%) : 26.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

23.94-24.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24.1 seviyesinin altında kapanışlarda 22.60 seviyesine gerileyebilir. 26.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.60-20.60

Satım aralığı: 26.50-27.50

Yabancı Payı (%) : 30.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.92 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 15.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 15.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.10-12.70

Satım aralığı: 15.80-16.50

Yabancı Payı (%) : 29.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.78 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

82.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 75.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 79.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 83.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 75.50-70.50

Satım aralığı: 83.50-85.50

Yabancı Payı (%) : 7.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.90 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 20.76 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 20.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 23.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.50-17.70

Satım aralığı: 23.50-25.00

Yabancı Payı (%) : 6.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.15 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.11 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.44 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.40 seviyesine yönelebilir. 5.44 seviyesinin altında kapanışlarda 4.96 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.96-4.76

Satım aralığı: 6.40-6.73

Yabancı Payı (%) : 1.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

41.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 50.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 47.22 seviyesinin altına kayması halinde ise 41.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41.75-36.00

Satım aralığı: 50.50-54.00

Yabancı Payı (%) : 11.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

OTOKAR

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 427.80 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 420 seviyesinin altındaki kapanışlarda 402.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 420 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 432.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 402.50-385.00

Satım aralığı: 432.50-435.00

Yabancı Payı (%) : 12.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

SASA POLYESTER

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 32.60 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 33.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 37.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 31.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.00-29.00

Satım aralığı: 37.75-38.25

Yabancı Payı (%) : 2.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 18.26 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 19.39 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 21.40 seviyesine yönelebilir. 19.39 seviyesinin altında kapanışlarda 17.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.70-15.20

Satım aralığı: 21.40-22.40

Yabancı Payı (%) : 24.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 13.09 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.57 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.20-12.50

Satım aralığı: 14.40-14.40

Yabancı Payı (%) : 35.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.89 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.79 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.89 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.79-1.56

Satım aralığı: 1.89-2.16

Yabancı Payı (%) : 10.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.12 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

İZLENMELİ

237 – 247.4 aralığında hareket eden hisse 239 seviyesinin altında kapanışlarda 234.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 239 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 244.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 234.00-224.00

Satım aralığı: 244.00-255.00

Yabancı Payı (%) : 31.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.98 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.52-4.22

Satım aralığı: 5.33-5.48

Yabancı Payı (%) : 0.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.