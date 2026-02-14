Küresel piyasalarda yeni haftanın ajandası nasıl olacak? Yoğun veri gündemi öne çıkıyor

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönünde belirleyici olmayı sürdürürken, istihdam rakamları Fed’in faiz indirimlerinin gecikebileceğine işaret etti. Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi ise faiz indirimi beklentilerini yeniden güçlendirdi.

ABD'nin enflasyon verisi belli oldu

Beklentilerden daha güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsü pay piyasalarında risk algısını artırdı.

Haftanın son işlem gününde açıklanan ocak ayına ilişkin enflasyon verileri ise beklentilerin altında gelirken ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını ancak yapay zeka teknolojilerine yönelik endişelerin piyasalar üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti.

Teknoloji hisselerinde kırılganlık artıyor

Bu gelişmelerin yanı sıra, Apple'ın Siri güncellemesinde yaşanan gecikme ihtimali ve Meta'ya ilişkin yanlış muhasebe yapıldığına dair haberler, teknoloji hisselerinde kırılganlığı artırarak satış baskısını tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Apple'ın hisseleri, sanal asistanı Siri'ye yeni yapay zeka özellikleri ekleyecek güncellemenin, testler sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle birkaç ay gecikebileceğine dair haber sonrasında haftayı yüzde 8 değer kaybıyla tamamladı.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik haber akışı, halihazırda tartışılan "yüksek değerleme" endişeleriyle birleşmesi sonrası ABD piyasalarında satış baskısı yaşanmasında etkili oldu.

New York borsası negatif bir seyir izledi

New York borsasında geçen hafta negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,4, Nasdaq endeksi yüzde 2,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Yatırımcıların daha dengeli getiri arayışlarının etkisiyle geçen hafta ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan düşüşle haftayı yüzde 4,05'ten tamamladı.

Dolar endeksi ise haftayı yüzde 0,7 azalışla 96,9 seviyesinde tamamlarken Brent petrolün varili de yüzde 0,8 kayıpla 67,1 dolardan haftayı kapattı.

Jeopolitik riskler, dolar endeksindeki gerileme ve merkez bankası alımlarıyla altın fiyatları gümüşten ayrışırken altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,4 değer kazancıyla 5 bin 26 dolardan kapattı. Gümüşün ons fiyatı ise yatay seyirle 77,5 dolardan işlem gördü.

Gelecek hafta salı günü New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed'in toplantı tutanakları, perşembe toptan eşya stokları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.

Avrupa'da gözler enflasyon rakamlarına çevrildi

Avrupa borsalarında geçen hafta yoğun diplomatik ve politik gündemin etkisiyle İtalya hariç pozitif bir seyir izlenirken gelecek hafta Almanya ve İngiltere’de enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Geçen hafta Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomi konulu gayriresmi toplantısı yakından takip edildi. AB ülke liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak için atılacak adımları değerlendirmek üzere toplandı.

Zirve öncesi konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Toplantımızın ana konusu rekabetçilik. Önceliklerimiz, Avrupa'da ekonomik büyümeyi güçlendirmek, refahımız için hayati önem taşıyan kaliteli işler yaratmak ve sosyoekonomik modelimizi sürdürmek." dedi.

Tek pazarı derinleştirmeleri ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmaları gerektiğini kaydeden Costa, Avrupalı şirketleri büyütmeleri gerektiğini vurguladı.

Bölge genelinde makroekonomik veri gündemi de yakından takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 büyüdü.

Euro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası ise geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar euro oldu.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düştü.

Gelecek hafta pazartesi Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı Almanya'da enflasyon ve Zew Ekonomik Güven Endeksi, çarşamba İngiltere'de enflasyon, perşembe Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Asya borsalarında işlem hacminin düşük olması bekleniyor

Asya borsalarında geçen hafta Japonya'daki erken genel seçim sonuçlarının ardından sert yükselişler görülürken gelecek hafta Çin, Hong Kong ve Güney Kore'deki tatiller nedeniyle işlem hacminin düşük olması bekleniyor.

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti (LDP) seçimi tarihe geçecek bir farkla kazandı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Takaiçi'nin partisi LDP, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı.

LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti ve böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti unvanını elde etti.

Mali genişleme yoluyla büyümeyi canlandırmayı savunan Takaiçi'nin daha fazla mali teşvik lehine bir eğilim göstermesi Japon pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Takaiçi'nin mali genişlemeyi savunması ve bunun enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler ise Japonya Merkez Bankasını (BoJ) bundan sonra faiz artırım sürecini destekleyebilecek nedenler arasında yer aldı.

Güney Kore tarafında ise yapay zeka sektörüne yönelik talebin bölgedeki tedarikçi firmaları olumlu etkilemesiyle alış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti.

Çin'de yeni ay yılı tatili sebebiyle gelecek hafta piyasalarda işlemler yapılmayacak. Hong Kong'da da piyasalar cuma günü hariç kapalı olacak. Güney Kore'de ise "Kore Yeni Yılı" sebebiyle pazartesi, salı ve çarşamba günleri piyasalar kapalı olacak.

Gelecek hafta pazartesi Japonya'da büyüme, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ve cuma Japonya'da enflasyon verileri takip edilecek.

TCMB'nin açıkladığı yılın ilk Enflasyon Raporu takip edildi

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,87 yükselişle 14.180,69 puandan kapandı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporu yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ettiklerini ifade ederken "2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." dedi.

Makroekonomik tarafta ise Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 676 milyon dolar azalarak 207 milyar 482 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre ise Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,6660'tan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, çarşamba işsizlik oranı, perşembe tüketici güven endeksi, cuma reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.