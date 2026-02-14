Küresel ekonominin geleceği ele alınacak: Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026 için başvurular başladı

Her yıl küresel ekonomiye ilişkin önemli konuların masaya yatırıldığı Uluslararası Ekonomi Zirvesi, bu yıl 9-12 Nisan tarihlerinde Sapanca’da düzenlenecek. Küresel ekonominin geleceğine odaklanacak 2026 zirvesi için kayıt sürecinin başladığı duyuruldu.

Zirve, iş dünyası liderlerini, politika yapıcıları ve düşünce insanlarını aynı platformda buluşturacak.

Bu yılın teması “Büyük Dönüşüm”

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin 2026 yılı için belirlenen tema ise “Büyük Dönüşüm” oldu. Bu tema, teknolojik ve toplumsal dönüşüm dinamiklerinin tarımdan madenciliğe, ormancılıktan lojistiğe, eğitimden sağlığa, enerjiden finansa kritik ve temel sektörlerin nasıl dönüşmesi ve geleceğe hazırlanması gerektiğini tartışmaya açacak.

Ayrıca zirve, birçok temel başlıkta dönüşümü odağına alarak enerji arz güvenliğinden dijital altyapılara, jeopolitik risklerden küresel savunma stratejilerine, iş gücü becerilerinden kültürel uyuma uzanan geniş bir çerçevede yeni ekonominin yol haritasını gündeme taşıyacak.

Zirvede hangi konular ele alınacak?

Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026 programının detayları da belli oldu. Zirvede, teknolojik dönüşüm, enerji dönüşümü, insan ve beceri dönüşümü, kritik temel sektörlerin dönüşümü, kültürel ve değer dönüşümü, verimlilikte dönüşüm & sürdürülebilirlik devrimi, iklim ve doğa dönüşümü, finansal dönüşüm, sanayi ve üretim dönüşümü, kent ve yaşam dönüşümü, yönetişim ve kurumsal dönüşüm, ticaret ve tedarik zinciri dönüşümü, toplumsal uyum ve adil dönüşüm konuları masaya yatırılacak.

Zirveye kayıt olmak ve daha detaylı bilgi almak için www.uluslararasiekonomizirvesi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.