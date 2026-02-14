Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (9-13 Şubat)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,87 değer kazanarak 14.180,69 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.620,61 puanı, en yüksek 14.320,87 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 5,38 yükselişle 12.814,87 puan, sanayi endeksi yüzde 5,24 artışla 17.309,12 puan, mali endeks yüzde 3,97 değer kazanarak 19.763,69 puan, teknoloji endeksi yüzde 5,49 değer artışla 36.303,31 puan oldu.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,02 ile Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ oldu. Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'yi yüzde 20,99 ile Şekerbank, yüzde 20,63 ile Kuyas Yatırım izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 23,54 ile Kiler Holding, yüzde 12,85 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, yüzde 9,86 ile Türk Traktör olarak sıralandı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 378 milyar 260 milyon lirayla ASELSAN, 675 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 606 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,47 artışla 7 bin 18 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,47 yükselişle 47 bin 271 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,29 artarak 43,7410 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselerek 51,9260 lira oldu. Geçen hafta 59,3270 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,53 artarak 59,6420 liraya yükseldi. İsviçre frangı da yüzde 1,28 değer kazanarak 56,9090 liradan alıcı buldu.