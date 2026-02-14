Apple o ürünlerini raflardan indiriyor: Hangi modeller satıştan kalkıyor?

ARA
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, bazı modelleri de satıştan kaldırması bekleniyor. Peki, Apple hangi ürünleriyle vedalaşacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Her yıl yeni ürünlerini tanıtan Apple’ın, şubat ayı bitmeden iPhone 17e’yi, mart ayında M5 Pro ve M5 Max ile M3’lü iPad Air’in yeni versiyonunu, önümüzdeki birkaç ay içinde ise Apple Studio Display’in yeni neslini tanıtması bekleniyor.

Webtekno’da yer alan habere göre, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte marka dört ürünün satışını durdurabilir. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden artık satılmayacak modeller için net bir tarih paylaşılmadı ancak bu adımın yakın zamanda atılması bekleniyor.

Peki, Apple'ın hangi ürünlerinin satışı artık yapılamayacak? İşte o ürünler...

1 iPhone 16e

iPhone 16e

Apple’ın şubat ayı içinde yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e’yi tanıtmasının ardından, iPhone 16e modelinin satıştan kaldırılması bekleniyor.

2 M3 iPad Air

M3 iPad Air

Apple, M3’lü iPad Air’ı geçen yıl mart ayında tanıtmıştı. Söylentiler, yeni versiyonda da benzer bir takvimin izleneceğini gösteriyor. Buna göre modelin mart ayında gelmesi ve bir önceki neslin satıştan kaldırılması bekleniyor.

3 Apple Studio Display

Apple Studio Display

Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen Apple Studio Display’in yeni neslinin birkaç ay içinde gelmesi bekleniyor. Bu durumda mevcut Studio Display modelinin de satıştan kaldırılması öngörülüyor.

4 M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro

M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro

M4 Pro ve M4 Max çipli MacBook Pro modellerinin, mart ayı civarında M5 Pro ve M5 Max sürümleriyle güncellenmesi bekleniyor. Yeni versiyonların tanıtılmasıyla birlikte M4 Pro ve M4 Max’li modellerin satışının sona ermesi öngörülüyor.
