Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,78 kayıpla 1.391,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.388,71, en yüksek 1.468,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,19 düşüşle 1.314,99 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,12 azalışla 2.457,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,74 düşüşle 1.138,02 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,32 kayıpla 1.800,00 puana geriledi.

– Mavi Giyim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,78 ile Mavi Giyim oldu. Onu yüzde 6,05 ile MLP Sağlık, yüzde 5,66 ile Şok Marketler Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 37,34 ile Bera Holding, yüzde 12,60 ile Ege Gübre, yüzde 12,50 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 797 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 5 milyar 424 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 602 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 265 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 760 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 280 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

– Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,49 kayıpla 497,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,49 azalışla 3 bin 296 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 4,05 değer kazanarak 8,7400 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,06 artışla 10,3800 lira oldu.

Geçen hafta 11,8600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 artışla 12,1000 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,55 kazançla 9,4877 liradan kapandı.

– Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,47 ile borçlanma araçları fonları oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 56,10 52,05 7,78 MLP Sağlık 22,80 21,50 6,05 Şok Marketler Ticaret 11,57 10,95 5,66 TAV Havalimanları 27,48 26,66 3,08 Bim Mağazalar 63,50 63,10 0,63 Turkcell 16,55 16,52 0,18 Tekfen Holding 15,28 15,33 -0,33 Türk Hava Yolları 14,54 14,59 -0,34 Ülker Bisküvi 21,58 21,72 -0,64 Fenerbahçe Futbol 36,94 37,50 -1,49 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 16,93 27,02 -37,34 Ege Gübre 166,50 190,50 -12,60 Halk GMYO 2,59 2,96 -12,50 Borusan Mannesmann 23,06 26,10 -11,65 Kardemir (D) 6,79 7,66 -11,36 Doğuş Otomotiv 22,38 25,18 -11,12 Çimsa 22,90 25,68 -10,83 Alarko Holding 8,51 9,54 -10,80 Gübre Fabrik. 53,85 60,20 -10,55 Kordsa Teknik Tekstil 20,02 22,34 -10,38 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.797.250.311 Garanti Bankası 5.424.396.428 Emlak Konut GMYO 4.601.863.846 Koza Altın 3.176.258.402 T. Halk Bankası 2.978.545.681 Kardemir (D) 2.802.751.231 Ereğli Demir Çelik 2.767.526.078 Yapı ve Kredi Bank. 2.309.301.080 Tüpraş 2.219.954.559 Fenerbahçe Futbol 2.002.902.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)