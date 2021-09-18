13-17 Eylül haftasında en çok yükselen, azalan ve işlem yapılan hisseler… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.9.2021)
- Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
En çok yükselen 10 hisse
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|35,10
|30,80
|13,96
|Aksa
|20,92
|19,52
|7,17
|Alarko Holding
|9,16
|8,60
|6,51
|Tüpraş
|108,70
|102,80
|5,74
|Koç Holding
|23,50
|22,34
|5,19
|Alarko GMYO
|21,40
|20,62
|3,78
|Pegasus
|70,50
|68,15
|3,45
|Petkim
|6,23
|6,07
|2,64
|Galatasaray Sportif
|3,61
|3,52
|2,56
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,41
|2,50
En çok düşen 10 hisse
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|112,50
|128,50
|-12,45
|Torunlar GMYO
|3,56
|3,87
|-8,01
|Kardemir (D)
|6,73
|7,29
|-7,68
|Koza Madencilik
|14,44
|15,55
|-7,14
|Borusan Yat. Paz.
|409,70
|440,90
|-7,08
|Hektaş
|8,09
|8,65
|-6,47
|Gözde Girişim
|5,68
|6,07
|-6,43
|Ege Gübre
|156,10
|166,70
|-6,36
|Global Yat. Holding
|2,08
|2,22
|-6,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,70
|42,16
|-5,83
En çok işlem yapılan 10 hisse
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 8.126.855.889
Türk Hava Yolları 4.406.279.476
Tüpraş 3.565.778.390
Yapı ve Kredi Bank. 2.818.650.152
Kardemir (D) 2.465.644.838
Şişe Cam 2.408.858.565
Ereğli Demir Çelik 2.404.301.689
Koza Altın 2.325.223.225
Akbank 1.704.077.709
Petkim 1.684.338.626
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