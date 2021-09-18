13-17 Eylül haftasında en çok yükselen, azalan ve işlem yapılan hisseler… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

En çok yükselen 10 hisse

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 35,10 30,80 13,96 Aksa 20,92 19,52 7,17 Alarko Holding 9,16 8,60 6,51 Tüpraş 108,70 102,80 5,74 Koç Holding 23,50 22,34 5,19 Alarko GMYO 21,40 20,62 3,78 Pegasus 70,50 68,15 3,45 Petkim 6,23 6,07 2,64 Galatasaray Sportif 3,61 3,52 2,56 Türk Hava Yolları 12,72 12,41 2,50

En çok düşen 10 hisse

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 112,50 128,50 -12,45 Torunlar GMYO 3,56 3,87 -8,01 Kardemir (D) 6,73 7,29 -7,68 Koza Madencilik 14,44 15,55 -7,14 Borusan Yat. Paz. 409,70 440,90 -7,08 Hektaş 8,09 8,65 -6,47 Gözde Girişim 5,68 6,07 -6,43 Ege Gübre 156,10 166,70 -6,36 Global Yat. Holding 2,08 2,22 -6,31 Eczacıbaşı Yatırım 39,70 42,16 -5,83

En çok işlem yapılan 10 hisse

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası 8.126.855.889

Türk Hava Yolları 4.406.279.476

Tüpraş 3.565.778.390

Yapı ve Kredi Bank. 2.818.650.152

Kardemir (D) 2.465.644.838

Şişe Cam 2.408.858.565

Ereğli Demir Çelik 2.404.301.689

Koza Altın 2.325.223.225

Akbank 1.704.077.709

Petkim 1.684.338.626