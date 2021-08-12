Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,38 değer kazanarak günü 1.444,46 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 482 bin 120 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,76 ile KOBİ Sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,32, sanayi endeksi yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 1,86 ve teknoloji endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.

BIST 100’DE 86 HİSSE PRİM YAPTI, 12’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,00 puan ve yüzde 2,84 yükselişle 1.559,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86’sı prim yaptı, 12’si geriledi.

Garanti Bankası, Kardemir (D), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ KARARI

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB’nin faiz kararının ardından dolar/TL 8,56’dan gerileyerek 8,5075 seviyesini gördü. BIST 100 endeksi de 2,5’e yakın artış kaydetti. Bankacılık endeksinde kazançlar yüzde 3’e yaklaştı.

Para Politikası Kurulu metninde, “Enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir” ifadesi yerini korudu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna karşın artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ile Çinli yetkililerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelere devam edeceğini bildirmesinin satış baskısı yarattığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret fazlası, ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 18,4 milyar dolar ile 27,5 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, mayıs döneminde 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.918.164.690 Kardemir (D) 1.275.992.767 Tüpraş 993.671.093 Ereğli Demir Çelik 814.394.859 Yapı ve Kredi Bankası 796.684.464 Türk Hava Yolları 632.911.691 Şişe Cam 602.783.039 Petkim 506.977.404 Koç Holding 494.271.711 SASA Polyester 442.279.759 Bim Mağazalar 435.226.289 Akbank 425.041.733 Arçelik 365.982.941 Koza Altın 344.048.684 İş Bankası (C) 332.320.801 Ford Otosan 292.515.973 Fenerbahçe Futbol 291.365.858 Sabancı Holding 192.127.475 ASELSAN 188.001.113 Pegasus 182.849.995

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 39,02 36,40 7,20 Koç Holding 22,70 21,54 5,39 Erbosan 147,20 140,00 5,14 Migros Ticaret 36,76 35,24 4,31 Ford Otosan 178,80 171,60 4,20 Garanti Bankası 9,29 8,95 3,80 Doğan Holding 2,75 2,65 3,77 Tekfen Holding 15,05 14,51 3,72 Yapı ve Kredi Bankası 2,51 2,42 3,72 Ereğli Demir Çelik 19,77 19,07 3,67 Gübre Fabrikaları 54,00 52,15 3,55 Gözde Girişim 5,61 5,42 3,51 TAV Havalimanları 23,04 22,30 3,32 SASA Polyester 28,70 27,78 3,31 Bim Mağazalar 70,10 68,00 3,09 Kardemir (D) 8,12 7,88 3,05 Turkcell 15,59 15,13 3,04 Petkim 5,94 5,77 2,95 Alarko Holding 9,89 9,61 2,91 Kordsa Teknik Tekstil 24,32 23,66 2,79

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 12 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 350,60 359,50 -2,48 Netaş Telekomünikasyon 18,04 18,40 -1,96 Global Yatırım Holding 2,24 2,28 -1,75 Nuh Çimento 37,72 38,28 -1,46 Eczacıbaşı Yatırım 41,80 42,32 -1,23 Odaş Elektrik 1,35 1,36 -0,74 Coca Cola İçecek 86,00 86,55 -0,64 Aksa Enerji 12,81 12,86 -0,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,70 6,72 -0,30 Bera Holding 10,29 10,30 -0,10 RTA Laboratuvarları 20,58 20,60 -0,10 Ege Gübre 183,40 183,50 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)