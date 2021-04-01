Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 34,83 puan artarak 1.426,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,61 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.399,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.399,34, en yüksek 1.426,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,04, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 2,07 ve teknoloji endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan ve yüzde 2,36 kazanımla 1.464,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97’si prim yaptı, 3’ü geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, Ford Otomotiv, SASA Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.348.676.897 Koza Altın 1.118.027.537 Ford Otosan 1.094.857.260 SASA Polyester 1.067.677.126 Petkim 926.614.786 Kardemir (D) 758.693.198 Şişe Cam 614.373.539 Akbank 576.777.858 Odaş Elektrik 572.047.757 Türk Hava Yolları 529.476.700 Fenerbahçe Futbol 488.976.704 Vestel 424.127.910 Ereğli Demir Çelik 383.978.623 Emlak Konut GMYO 372.310.170 Tüpraş 364.624.351 Şekerbank 362.375.544 İş Bankası (C) 303.124.626 ASELSAN 300.202.686 Yapı ve Kredi Bankası 298.711.599 Vakıflar Bankası 254.582.434

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 751,90 683,60 9,99 Fenerbahçe Futbol 32,84 30,34 8,24 Türkiye Sigorta 6,50 6,13 6,04 İş Bankası (C) 5,11 4,82 6,02 Bera Holding 25,84 24,44 5,73 Ford Otosan 203,90 193,30 5,48 Petkim 6,05 5,75 5,22 Yapı ve Kredi Bankası 2,25 2,14 5,10 SASA Polyester 47,30 45,12 4,83 Garanti Bankası 7,01 6,69 4,78 Vakıflar Bankası 3,62 3,46 4,62 Akiş GMYO 2,05 1,96 4,59 Sabancı Holding 8,99 8,60 4,53 Alarko Holding 10,53 10,09 4,36 Akbank 4,89 4,69 4,26 Parsan 34,48 33,16 3,98 Yataş 15,31 14,73 3,94 Polisan Holding 3,29 3,17 3,79 Verusa Holding 58,50 56,40 3,72 Koç Holding 20,12 19,41 3,66

BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,30 4,48 -4,02 Vestel 37,28 37,50 -0,59 İndeks Bilgisayar 29,56 29,60 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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