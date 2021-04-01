Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 34,83 puan artarak 1.426,56 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 7,61 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.399,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.399,34, en yüksek 1.426,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,04, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 2,07 ve teknoloji endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan ve yüzde 2,36 kazanımla 1.464,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97’si prim yaptı, 3’ü geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, Ford Otomotiv, SASA Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.348.676.897
|Koza Altın
|1.118.027.537
|Ford Otosan
|1.094.857.260
|SASA Polyester
|1.067.677.126
|Petkim
|926.614.786
|Kardemir (D)
|758.693.198
|Şişe Cam
|614.373.539
|Akbank
|576.777.858
|Odaş Elektrik
|572.047.757
|Türk Hava Yolları
|529.476.700
|Fenerbahçe Futbol
|488.976.704
|Vestel
|424.127.910
|Ereğli Demir Çelik
|383.978.623
|Emlak Konut GMYO
|372.310.170
|Tüpraş
|364.624.351
|Şekerbank
|362.375.544
|İş Bankası (C)
|303.124.626
|ASELSAN
|300.202.686
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.711.599
|Vakıflar Bankası
|254.582.434
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|751,90
|683,60
|9,99
|Fenerbahçe Futbol
|32,84
|30,34
|8,24
|Türkiye Sigorta
|6,50
|6,13
|6,04
|İş Bankası (C)
|5,11
|4,82
|6,02
|Bera Holding
|25,84
|24,44
|5,73
|Ford Otosan
|203,90
|193,30
|5,48
|Petkim
|6,05
|5,75
|5,22
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,25
|2,14
|5,10
|SASA Polyester
|47,30
|45,12
|4,83
|Garanti Bankası
|7,01
|6,69
|4,78
|Vakıflar Bankası
|3,62
|3,46
|4,62
|Akiş GMYO
|2,05
|1,96
|4,59
|Sabancı Holding
|8,99
|8,60
|4,53
|Alarko Holding
|10,53
|10,09
|4,36
|Akbank
|4,89
|4,69
|4,26
|Parsan
|34,48
|33,16
|3,98
|Yataş
|15,31
|14,73
|3,94
|Polisan Holding
|3,29
|3,17
|3,79
|Verusa Holding
|58,50
|56,40
|3,72
|Koç Holding
|20,12
|19,41
|3,66
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BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,30
|4,48
|-4,02
|Vestel
|37,28
|37,50
|-0,59
|İndeks Bilgisayar
|29,56
|29,60
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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