Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “Naturelgaz bu sene işlem görmeye başlayan 3’üncü şirketimiz olmuştur. Ancak gelinen nokta itibariyle artık bizim için 3’ün, 4’ün, 5’in bir önemi kalmadı. Çünkü bu sene inşallah çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştireceğiz. Bu sene devam eden bu canlılığı daha ileri ki yıllara taşıyabilmek için bir yol daha açtık.” ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Naturelgaz Halka Arz Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Global Yatırım Holding ve Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal, Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ve Global Yatırım Holding Strateji ve M&A Direktörü Mehmet Ali Deniz katıldı.

.Ergun, törendeki konuşmasında, Naturelgaz’ın bu sene işlem görmeye başlayan 3’üncü şirket olduğunu belirterek, “Ancak gelinen nokta itibarıyla artık bizim için 3’ün,4’ün, 5’in bir önemi kalmadı çünkü bu sene inşallah çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bu sene devam eden bu canlılığı daha ileriki yıllara taşıyabilmek için bir yol daha açtıklarına dikkati çeken Ergun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu yolun adı ‘Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’, özetle diyoruz ki para peşin halka arz sonra. Diyelim ki siz büyüme potansiyeline sahip yatırım yapmak isteyen, istihdamı arttırmak isteyen bir şirketsiniz belirli bir olgunluğu, belirli bir büyüme potansiyelini gerçekleştirdikten, yani halka arza hazır hale geldikten sonra halka arz yapmak istiyorsunuz ama bu noktaya gelebilmek için de bir sermaye girişine bir fona ihtiyacınız var gelin bu fonu bankalardan değil sermaye piyasalarından verelim.

Size inanan, büyüme potansiyelinize güvenen nitelikli yatırımcılara, kolektif yatırım şirketlerine, portföy yönetim şirketlerine sermaye artışı yoluyla ihracımızı gerçekleştirelim ertesi gün sizi borsaya alalım siz bir yandan borsada işlem görürken kasanıza giren bu fonla yatırımınızı yapın, istihdamınızı arttırın, büyümenizi gerçekleştirin belirli bir olgunluğa gelin. Yani halka arza hazır hala gelin yani daha yüksek değerden halka arz yapabilecek bir noktaya gelin ve ondan sonra halka arza yapın. Bu aynı zamanda başta size güvenen yatırım yapan portföy yönetim şirketleri için de bir çıkış planıdır.Yani diyoruz ki bu yol çok basit bir yol hiç şartımız yok, izahatnameye bile gerek yok SPK’dan alacağınız ihraç belgeniz yeterli.”

ÇOK BAŞARILI BİR HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİ

Ergun, Borsa İstanbul’un işini iyi yapan, finansalları düzgün bütün şirketlere kapısını ardına kadar açtığını ve hepsini davet ettiğine dikkati çekerek, “Bugün bu kapıdan jet hızıyla bir Naturelgaz geçti. 293 milyon TL’lik halka arz tutarı ve 210 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı Naturelgaz’ın kıymetli yöneticilerine Vakıf Yatırım’ın değerli çalışanlarına, SPK ve borsamız uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. Naturelgaz’a borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Büyümeye, yeni projeler üretmeye ve bu projelerde hep başarılı olmaya çalıştık”

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan da törende yaptığı konuşmada, her zaman büyümeye, yeni projeler üretmeye ve bu projelerde hep başarılı olmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Naturelgaz olarak, biz son yıllarda verimliliğe önem vererek maliyetlerimizi azaltarak operasyonlarımızı kur riskinden arındırarak her zaman büyümeye, yeni projeler üretmeye ve bu projelerde hep başarılı olmaya çalıştık. Bu doğrultuda da gerçekten çok iyi oluşmuş ve çok tecrübeli bir ekibimiz var. Yeni dönemde halka arzla birlikte kurumsal kimliğimizi daha da güçlendirerek sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek sağlamlaştırmak istiyoruz. Halka arzdan gelen gelirle kapasitemizi arttıracak yatırımlar yapıp özellikle oto CNG ve LNG tarafında tesis altyapımızı da güçlendirerek daha da büyümek istiyoruz. Ayrıca yine halka arzdan gelen fonların bir kısmıyla da yurtdışına açılmayı planlıyoruz.”