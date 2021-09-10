Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kaybederek günü 1.438,72 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 485 bin 380 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile iletişim oldu.

Gün içinde 1.455 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 1.438,72 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan ve yüzde 1,17 düşüşle 1.536,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22’si prim yaptı, 75’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Gelecek haftanın veri gündeminde, yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi üretimi ile ABD’de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın destek, 1.455 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.703.809.393 Türk Hava Yolları 619.304.957 Yapı ve Kredi Bankası 618.022.492 Kardemir (D) 521.832.867 Ereğli Demir Çelik 480.595.056 Ford Otosan 358.655.416 Akbank 326.479.025 Tüpraş 288.812.450 Koza Altın 253.516.557 Şişe Cam 243.603.546 İş Bankası (C) 229.962.917 Tofaş Oto Fabrikası 229.302.836 Petkim 217.823.114 Koç Holding 210.082.224 Arçelik 198.660.369 Emlak Konut GMYO 189.892.208 Karsan Otomotiv 162.106.665 ASELSAN 150.378.175 Pegasus 143.342.714 SASA Polyester 140.781.719

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 30,80 29,50 4,41 MLP Sağlık 26,94 26,08 3,30 Otokar 328,10 318,60 2,98 Çimsa 26,90 26,26 2,44 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 24,16 2,15 Ülker Bisküvi 19,46 19,10 1,88 Konya Çimento 910,00 893,40 1,86 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 Borusan Yatırım Pazarlama 440,90 434,00 1,59 Aksa 19,52 19,23 1,51 Logo Yazılım 41,92 41,30 1,50 Parsan 27,10 26,72 1,42 İş Yatırım Menkul Değerler 14,47 14,31 1,12 Kervan Gıda 16,14 15,98 1,00 Ford Otosan 171,20 169,60 0,94 Tofaş Oto Fabrikası 47,10 46,68 0,90 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,05 0,55 Alarko GMYO 20,62 20,52 0,49 Hektaş 8,65 8,61 0,46 Net Holding 4,60 4,58 0,44

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE