Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 0,12 puan azalarak 1.371,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,29 puan ve yüzde 0,09 kayıpla 1.371,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.351,64, en yüksek 1.374,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.371,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

46 HİSSE PRİM YAPTI, 49’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 1.483,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46’sıprim yaptı, 49’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.189.927.913 Garanti Bankası 1.051.073.168 Emlak Konut GMYO 645.233.816 Koza Altın 542.803.982 Kardemir (D) 521.294.411 Ereğli Demir Çelik 433.584.180 Petkim 405.314.872 Tüpraş 394.654.047 Akbank 393.778.553 Yapı ve Kredi Bankası 363.211.779 Şişe Cam 340.491.914 Halkbank 332.894.433 Turkcell 313.747.720 SASA Polyester 284.014.464 Fenerbahçe Futbol 270.623.805 TAV Havalimanları 251.133.621 Ford Otosan 240.179.949 İş Bankası (C) 218.717.684 Koç Holding 213.512.825 ASELSAN 210.254.326

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 24,52 22,30 9,96 Borusan Mannesmann 23,44 22,38 4,74 Kordsa Teknik Tekstil 20,48 19,85 3,17 Fenerbahçe Futbol 38,42 37,28 3,06 Tukaş 6,86 6,67 2,85 Kardemir (D) 6,80 6,63 2,56 İş Yatırım Menkul Değerler 13,94 13,60 2,50 Ford Otosan 170,60 166,50 2,46 Esenboğa Elektrik 28,54 27,90 2,29 Brisa 20,68 20,22 2,27 Aksa 15,50 15,16 2,24 Odaş Elektrik 1,85 1,81 2,21 Hektaş 7,93 7,77 2,06 Good-Year 6,79 6,67 1,80 Aksa Enerji 11,75 11,55 1,73 Çemaş Döküm 1,18 1,16 1,72 Halkbank 5,13 5,05 1,58 Deva Holding 24,58 24,20 1,57 Parsan 28,84 28,42 1,48 Bim Mağazalar 63,30 62,40 1,44

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 24,02 24,94 -3,69 Ege Gübre 168,80 175,00 -3,54 Pegasus 71,00 73,55 -3,47 Türk Hava Yolları 13,39 13,86 -3,39 Turkcell 16,50 17,02 -3,06 Kerevitaş Gıda 4,52 4,65 -2,80 Jantsa Jant Sanayi 74,00 76,10 -2,76 Nuh Çimento 41,36 42,50 -2,68 Akiş GMYO 1,85 1,90 -2,63 Alkim Kimya 15,42 15,83 -2,59 Karsan Otomotiv 3,54 3,63 -2,48 SASA Polyester 28,28 28,98 -2,42 Torunlar GMYO 2,92 2,99 -2,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 6,66 -2,25 GSD Holding 1,84 1,88 -2,13 İş GMYO 1,87 1,91 -2,09 Türk Telekom 6,82 6,96 -2,01 Alarko GMYO 20,26 20,66 -1,94 İhlas Gayrimenkul 1,03 1,05 -1,90 Enerjisa Enerji 10,30 10,50 -1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)