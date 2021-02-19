Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.560,34 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.560,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|3.235.418.601
|Gübre Fabrikaları
|2.379.512.222
|Koza Altın
|2.099.659.106
|Vakıflar Bankası
|2.062.386.849
|Halkbank
|1.779.300.767
|Garanti Bankası
|1.616.928.416
|Karsan Otomotiv
|1.425.683.982
|Petkim
|1.328.068.027
|Turkcell
|1.068.103.716
|Türk Hava Yolları
|865.152.747
|Ford Otosan
|808.230.052
|Odaş Elektrik
|712.205.923
|Şişe Cam
|687.005.891
|Emlak Konut GMYO
|622.948.193
|Kordsa Teknik Tekstil
|618.742.235
|Akbank
|616.821.264
|Yapı ve Kredi Bankası
|555.165.658
|Arçelik
|553.479.608
|İş Bankası (C)
|533.806.880
|Kardemir (D)
|516.343.108
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BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|34,86
|31,70
|9,97
|Aksa
|17,67
|16,07
|9,96
|Vakıflar Bankası
|4,80
|4,37
|9,84
|Anadolu Grubu Holding
|33,94
|30,96
|9,63
|Borusan Mannesmann
|33,04
|30,78
|7,34
|Good-Year
|9,79
|9,17
|6,76
|Alkim Kimya
|19,77
|18,56
|6,52
|Enerjisa Enerji
|13,11
|12,40
|5,73
|Net Holding
|4,69
|4,44
|5,63
|Verusa Holding
|72,65
|69,10
|5,14
|Ford Otosan
|192,00
|183,20
|4,80
|Gübre Fabrikaları
|79,80
|76,50
|4,31
|İndeks Bilgisayar
|21,44
|20,62
|3,98
|Aksa Enerji
|11,61
|11,18
|3,85
|Özak GMYO
|5,82
|5,61
|3,74
|Logo Yazılım
|146,90
|141,80
|3,60
|Mavi Giyim
|53,80
|51,95
|3,56
|Vestel
|29,98
|28,98
|3,45
|Halkbank
|5,83
|5,64
|3,37
|Arçelik
|34,88
|33,82
|3,13
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BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|44,82
|49,80
|-10,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,58
|29,16
|-8,85
|İpek Doğal Enerji
|16,14
|17,26
|-6,49
|Koza Altın
|144,90
|152,10
|-4,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,10
|36,84
|-4,72
|Albaraka Türk
|2,47
|2,59
|-4,63
|Koza Madencilik
|19,58
|20,48
|-4,39
|Doğuş Otomotiv
|37,38
|38,98
|-4,10
|Netaş Telekomünikasyon
|34,16
|35,30
|-3,23
|Türk Traktör
|219,80
|227,00
|-3,17
|Tat Gıda
|11,36
|11,70
|-2,91
|Konya Çimento
|1.385,00
|1.426,00
|-2,88
|Coca Cola İçecek
|75,50
|77,20
|-2,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,00
|21,40
|-1,87
|Odaş Elektrik
|4,00
|4,07
|-1,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|1,37
|-1,46
|Kartonsan
|76,35
|77,30
|-1,23
|Pınar Süt
|25,72
|26,04
|-1,23
|Halk GMYO
|3,56
|3,59
|-0,84
|Otokar
|380,60
|383,80
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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