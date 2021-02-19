Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.560,34 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.560,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 3.235.418.601 Gübre Fabrikaları 2.379.512.222 Koza Altın 2.099.659.106 Vakıflar Bankası 2.062.386.849 Halkbank 1.779.300.767 Garanti Bankası 1.616.928.416 Karsan Otomotiv 1.425.683.982 Petkim 1.328.068.027 Turkcell 1.068.103.716 Türk Hava Yolları 865.152.747 Ford Otosan 808.230.052 Odaş Elektrik 712.205.923 Şişe Cam 687.005.891 Emlak Konut GMYO 622.948.193 Kordsa Teknik Tekstil 618.742.235 Akbank 616.821.264 Yapı ve Kredi Bankası 555.165.658 Arçelik 553.479.608 İş Bankası (C) 533.806.880 Kardemir (D) 516.343.108

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 34,86 31,70 9,97 Aksa 17,67 16,07 9,96 Vakıflar Bankası 4,80 4,37 9,84 Anadolu Grubu Holding 33,94 30,96 9,63 Borusan Mannesmann 33,04 30,78 7,34 Good-Year 9,79 9,17 6,76 Alkim Kimya 19,77 18,56 6,52 Enerjisa Enerji 13,11 12,40 5,73 Net Holding 4,69 4,44 5,63 Verusa Holding 72,65 69,10 5,14 Ford Otosan 192,00 183,20 4,80 Gübre Fabrikaları 79,80 76,50 4,31 İndeks Bilgisayar 21,44 20,62 3,98 Aksa Enerji 11,61 11,18 3,85 Özak GMYO 5,82 5,61 3,74 Logo Yazılım 146,90 141,80 3,60 Mavi Giyim 53,80 51,95 3,56 Vestel 29,98 28,98 3,45 Halkbank 5,83 5,64 3,37 Arçelik 34,88 33,82 3,13

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 44,82 49,80 -10,00 Kordsa Teknik Tekstil 26,58 29,16 -8,85 İpek Doğal Enerji 16,14 17,26 -6,49 Koza Altın 144,90 152,10 -4,73 Alcatel Lucent Teletaş 35,10 36,84 -4,72 Albaraka Türk 2,47 2,59 -4,63 Koza Madencilik 19,58 20,48 -4,39 Doğuş Otomotiv 37,38 38,98 -4,10 Netaş Telekomünikasyon 34,16 35,30 -3,23 Türk Traktör 219,80 227,00 -3,17 Tat Gıda 11,36 11,70 -2,91 Konya Çimento 1.385,00 1.426,00 -2,88 Coca Cola İçecek 75,50 77,20 -2,20 İş Yatırım Menkul Değerler 21,00 21,40 -1,87 Odaş Elektrik 4,00 4,07 -1,72 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,37 -1,46 Kartonsan 76,35 77,30 -1,23 Pınar Süt 25,72 26,04 -1,23 Halk GMYO 3,56 3,59 -0,84 Otokar 380,60 383,80 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)