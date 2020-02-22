 BİST’teki gerileme alım fırsatı mı - Ekonomist

BİST’teki gerileme alım fırsatı mı

Şubat 22, 2020 0 Yorum 97 Okunma
BİST’teki gerileme alım fırsatı mı

Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Ocak ayında yurtdışı piyasaları getiride geride bırakan BİST-100’ün şubat ayında global yükselişe katılamadığı görülüyor.

Bunda hem önceki hafta bankalara yönelik gündeme gelen düzenlemelerin ve BDDK’nın swap hamlelerinin hem de İdlib gerginliğinin artmasının etkisi olduğu kaydediliyor.

21 Ocak’ta 123.556 ile tarihi rekor seviyesini gören BİST-100, şubat ayına 119.243’ten başladı. 5 Şubat’ta 122.321’e yükselen endeks, bu tarihten itibaren düşüşe geçti.

10 Şubat’ta gün içi hareketlerde 117.000’lere kadar gerileyen BİST, 120.000’lerden başladığı geçen hafta da yeniden 115.000 desteğine çekildi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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