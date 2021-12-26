2021’de rekor kıran BİST; TL’yi özendirme amaçlı tedbirlerin kuru geriletmesiyle, yılsonunda sert düştü. 2022’de kur korumalı TL mevduat uygulamasının etkisi, TCMB’nin politikaları, makro veriler çok önemli olacak.

TL bazında güçlü seyrin beklendiği BİST, 2022’de 2.500’lere yükselebilir. 2021, Borsa İstanbul (BİST) için tarihinin en dalgalı ve en hareketli yıllarından biri olarak tarihe geçti.

Özellikle 2021’in son çeyreği büyük ölçüde döviz kuru artışı etkilerinin fiyatlanmasıyla BİST-100 Endeksi’nde rekor üzerine rekor kırılan bir dönem oldu.

“Borsa İstanbul’un 2021 Performansı” başlıklı tablomuzda; borsanın 2021’deki dönüm noktalarını ve yaşanan gelişmelerin BİST’in seyrine etkilerini inceleyebilirsiniz. Özetlemek gerekirse; 2021’e 1.495’den başlayan BİST-100; 20 Ocak’ta 1.569’a yükselerek atağa geçti.

Ancak bu yükselişin devamı gelmedi ve endeks 21 Nisan’da 1.330’a kadar geriledi. Bu tarihten 26 Ekim’e kadarki süreçte 1.500’ü aşamayan BİST-100, kasım ayının başından itibaren ise çok hızlı bir yükseliş trendine girdi.

26 Ekim-8 Kasım arasında 1.500’den 1.600’e, 8-15 Kasım arasında 1.600’den 1.700’e, 17-24 Kasım arası 1.700’den 1.800’e, 24 Kasım-3 Aralık arasında 1.800’den 1.900’a yükselen BİST; 9 Aralık’ta 2.000 psikolojik seviyesini aştı. Zirve ise 16 Aralık’ta 2.279 ile geldi.

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