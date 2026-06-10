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Turistten fahiş ücret talep etmişti: Taksiciye rekor ceza kesildi

İstanbul'da taksimetre açmadan turist yolcu taşıyan ve 4 bin 300 lira ücret talep ettiği belirlenen taksi sürücüsüne 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken aracı da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turistten fahiş ücret talep etmişti: Taksiciye rekor ceza kesildi

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucunda, turist yolcudan taksimetre açmadan yüksek ücret talep ettiği belirlenen ticari taksi sürücüsü hakkında ağır yaptırımlar uygulandı. Sürücüye 140 bin 500 lira para cezası kesilirken ehliyeti geçici olarak geri alındı ve aracı trafikten men edildi.

Sosyal medyadaki görüntüler incelemeyi başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksi sürücüsünün turist yolcuyu taksimetre açmadan taşıdığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede sürücünün Arnavutköy'den aldığı turist yolcuyu Fatih'e götürdüğü ve yolculuk boyunca taksimetreyi çalıştırmadığı tespit edildi.

Turistten 4 bin 300 lira istedi

Polis ekiplerinin incelemesine göre sürücü, yolculuğun ardından turist yolcudan 4 bin 300 lira ücret talep etti. Yolcunun istenen ücrete itiraz ettiği belirlenirken, yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek ticari taksisiyle birlikte yakalandığı bildirildi.

140 bin 500 lira ceza kesildi

Polis merkezine götürülen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, taksimetre kullanmamak, emniyet kemeri kullanmamak gerekçeleriyle toplam 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Ceza puanını aşması nedeniyle sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı ticari taksi de trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ticari taksi sürücü kartının iptal edilmesi için ilgili kuruma bilgi verildi.

Dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü hakkında "dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı. Dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Etiketler
taksi turist ceza taksimetre fahiş ücret
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