ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nda belirsizlik: Trump’tan sert mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika ticaretinin temel çerçevesini oluşturan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşmayı yenilemeyi düşünmediğini belirterek, ticaret politikalarında yeni bir belirsizlik sürecinin kapısını araladı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump: Yenilemek niyetinde değilim

Gözden geçirilmesine yönelik belirlenen 1 Temmuz tarihi yaklaşırken USMCA'nın yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yenilemek niyetinde değilim." dedi.

Trump, "şimdiye kadarki en kötü ticaret anlaşması" olarak nitelendirdiği Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan USMCA ile sistemin daha iyi hale getirildiğini aktardı.

Anlaşmanın imzalanmasından 6 yıl sonra yeniden gözden geçirilmesine imkan tanıyan yapısına dikkati çeken Trump, "Yenileyip yenilemeyeceğimi bilmiyorum çünkü ABD çok daha iyi durumda." dedi.

“Onların bizim sahip olduğumuz her şeye ihtiyacı var”

Trump, "Kanada'nın ve Meksika'nın sahip olduğu hiçbir şeye ihtiyacımız yok ama onların bizim sahip olduğumuz her şeye ihtiyacı var. Bize daha iyi davranmak zorundalar. Meksika ve Kanada ile ticarette açık veriyoruz oysa onlarla ticarette fazla veriyor olmamız gerekirdi." diye konuştu.

USMCA'yı "daha iyi bir anlaşma" olarak tanımlamasının nedeninin "sona erdirme" hakkı vermesi olduğunu vurgulayan Trump, Kanada ve Meksika ile görüştüklerini kaydetti.

NAFTA yerini USMCA'ya bırakmıştı

ABD Başkanı Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de müzakereye açılan NAFTA, sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, Trump, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen USMCA, 2020'de yürürlüğe girmişti.