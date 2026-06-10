JPMorgan’dan Fed tahmini: Faizler sabit kalabilir

JPMorgan Asset Management Baş Küresel Stratejisti David Kelly, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyledi. Kelly, mevcut ekonomik koşulların Fed’i “bekle-gör” yaklaşımına yönlendirdiğini ifade etti.

“En güvenli seçenek sabit bırakmak”

David Kelly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon verilerini da faizlerde değişiklik yapmayı gerektirecek kadar endişe verici görmeyeceğini öngördü.

Kelly, Fed'in gelecek haftaki toplantıda faizleri sabit bırakmasının en güvenli seçenek olduğunu belirtti.

Enflasyonda zirve geride kalmış olabilir

Kelly, "Esasen hiçbir şey yapmama yönünde 12'ye 0 oy alacağız" dedi. Kelly, enflasyonun Fed'in istediğinden yüksek olduğunu ancak mayıs ayının bu döngüde enflasyon için yüksek nokta olma ihtimalinin güçlü bulunduğunu söyledi.

Kelly, maliyet baskılarının azaldığına kanıt olarak ABD'de benzin fiyatlarının 20 Mayıs'taki zirvesinden yüzde 9 gerilemesini gösterdi.