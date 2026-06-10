Trump’tan gizli görev talimatı: Hürmüz'den 100 milyon varil petrol operasyonla geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji trafiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, ABD ordusunun bölgede yürüttüğü gizli görev sayesinde 100 milyon varilden fazla petrolün güvenli şekilde boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını ifade etti.

"100 milyon varilden fazla petrol piyasaya ulaştı"

Trump, geçen ay ABD ordusuna Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerleri ve diğer ticari gemilere destek verilmesi yönünde gizli görev talimatı verdiğini belirtti. Açıklamasında, "Bugün bu çabanın sonucunda 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"200’den fazla ticari gemi güvenli şekilde geçti"

Trump, operasyon kapsamında 200’den fazla ticari geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli biçimde geçiş yaptığını öne sürdü. ABD Başkanı, bunun nedeninin boğazın İran tarafından değil ABD tarafından kontrol edildiğini savunarak, "Orduları yenilgiye uğradı ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Oval Ofis'te de benzer açıklamalar yaptı

Trump, gün içerisinde Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı üzerinden milyonlarca varil petrolün kimsenin haberi olmadan çıkarıldığını iddia etti. ABD Başkanı, "Geçen gece ışıkları kapalı halde 22 gemiyi oradan çıkardık çünkü radarları yok, biz o radarları yerle bir ettik. O petrolü aldık. İşte petrolün varil fiyatının 85 dolar olmasının sebebi de bu." ifadelerini kullandı.

Gözler enerji piyasalarında

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalar, enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin petrol arzı ve fiyatları üzerinde etkili olabileceği değerlendirilirken, Trump'ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.