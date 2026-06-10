Almanya’da emeklilere dev bütçe: Ortalama maaş 1300 euroyu buluyor

Almanya’da emeklilik sistemi tarihi bir seviyeye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla ülkede emekli sayısı 19 milyon 100 bine yükselirken, emeklilere yapılan yıllık toplam ödeme 301 milyar euroya çıktı. Artan yaşlı nüfus ve finansal yük, emeklilik sistemine yönelik reform tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Emekli aylığı alanların sayısı rekor kırıyor

Emeklilik kurumu Deutsche Rentenversicherung (DRV) verilerine göre, 2025 yılı sonunda ülkede 19,1 milyon kişiye yaşlılık emekliliği ödendi. DRV tarafından yapılan açıklamada bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğu belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre emeklilik ödemeleri 2025 yılında 301 milyar euroya ulaştı.

DRV Temsilcisi Rüdiger Herrmann, emekli aylıklarının "Almanya'daki hanelerin büyük bölümü için yaşlılık döneminin en önemli gelir kaynağı" olduğunu vurguladı. Herrmann, devam eden reform tartışmalarına atıfla, "Siyaset, emeklilik sisteminin gelecekte de güvenilir kalmasını sağlamak zorunda" değerlendirmesinde bulundu.

Her 3 kişiden biri erken emekliliğe ayrılıyor

Rheinische Post gazetesinin yayımladığı rapora göre, ülkede her üç kişiden biri emekliliğe erken ayrılıyor. 2025'te başlayan yeni yaşlılık emekliliklerinin yaklaşık yüzde 30'u, erken emeklilik kesintisine maruz kaldı. Erken emekli olanların yasal yaş sınırına göre ortalama 33 ay erken aylık almaya başladığı belirtildi.

Emeklilikte reform tartışmaları yeniden gündemde

DW'nin haberine göre, Almanya'da hükümet emeklilikle ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı içinde. Yaşlı nüfusun giderek artması ve emeklilik kasasına ödenen primlerin azalması, sistemin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. İktidardaki Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar, sorunları ortadan kaldırmak ve uzun vadede emekliliği güvence altına alabilmek için emeklilik sisteminde reform yapılmasını planlıyor. Ancak taraflar arasında görüş ayrılıkları var. Koalisyon ortakları arasındaki emeklilik tartışması, yakında tansiyonu daha da yükseltebilecek gelişmelerin habercisi olabilir. Çünkü koalisyonun kurduğu emeklilik komisyonunun Haziran sonuna kadar tavsiyelerini sunması bekleniyor.

Almanya'da emekli aylığı ne kadar?

Almanya'da 2025 yılı itibarıyla yaşlılık emekliliği alanların ortalama aylığı yaklaşık brüt bin 300 euro olarak hesaplandı. DRK verilerine göre erkek emeklilerin ortalaması bin 346 euro, kadınların ise 903 euro düzeyinde.

En az 35 yıl prim ödeyen emeklilerde ortalama aylık bin 623 euroya kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar yalnızca yasal emeklilik sigortası ödemelerini kapsıyor, özel veya şirket emeklilikleri dahil değil.

Emekli aylıkları arasındaki farkın temel nedenleri arasında çalışma süreleri, kısmi zamanlı istihdam, ücret düzeyi ve kadınların iş gücündeki kesintili kariyer yapısı yer alıyor.