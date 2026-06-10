Trump: İran’a çok sert saldıracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran ile yürütülen anlaşma sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyeceğini belirten Trump, operasyonların "çok sert" olacağını söyledi.

"Bombalamayı yeniden başlatacağız"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu ifade ederek, "Onlara saldıracağız, çok sert saldıracağız, bombalamayı yeniden başlatacağız" dedi.

Trump'ın bu açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterini düşürdüğü iddiasına atıfta bulunduğu belirtildi.

"İran anlaşmayı imzalamalı"

Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini savunarak, yapılması gereken tek şeyin anlaşmayı imzalamak olduğunu söyledi.

Anlaşmanın tüm ayrıntılarının müzakere edildiğini belirten Trump, "Anlamlı ve işleyen bir anlaşma istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran bizi oyalıyor"

Sürecin nasıl sonuçlanacağını zamanın göstereceğini dile getiren Trump, İran'ın müzakerelerde ABD'yi oyaladığını öne sürdü.

İran'a yönelik yeni saldırıların bugün yeniden gerçekleştirileceğini belirten Trump, köprüler veya enerji santrallerinin hedef alınıp alınmayacağı konusunda ise ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken sözler

Trump, kendisine yöneltilen "Türkiye ve İsrail arasında bir çatışma ihtimalinin olup olmadığına" yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

“Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Aa, Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan, çok güçlü bir insan.

Böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum.”