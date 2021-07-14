Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kazanarak günü 1.367,25 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 503 bin 700 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile tekstil, deri oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

BIST 100’DE 90 HİSSE PRİM YAPTI, 7’Sİ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,07 puan ve yüzde 1,44 yükselişle 1.479,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90’ı prim yaptı, 7’si geriledi.

SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirtmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Yarın “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun devam edeceğini, veri gündeminde de Çin’de büyüme ve ABD’de sanayi üretiminin öne çıktığını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.823,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 artışla 503 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6063 lira, satışta 8,6408 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5973 lira, satışta 8,6318 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,91’den, bileşik getirisi de yüzde 18,70’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1824, sterlin/dolar paritesi 1,3868, dolar/yen paritesi de 110,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalışla 75,69 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​