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  • Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (30 Ocak-3 Şubat 2023)

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (30 Ocak-3 Şubat 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,74 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse yüzde 7,92 ile Albaraka Türk Katılım Bankası olurken, en çok değer kaybeden yüzde 39,22 ile GÜBRETAŞ oldu.

04 Şubat 2023 | 11:11
Son Güncellenme: 04 Şubat 2023 | 11:15
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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (30 Ocak-3 Şubat 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,74 kayıpla 4.997,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.479,69, en yüksek 5.232,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,53 azalışla 4.611,43 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,48 kayıpla 8.115,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,36 düşüşle 4.258,39 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,00 azalışla 5.555,04 puana geriledi.

Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,92 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankasını yüzde 4,63 ile Selçuk Ecza Deposu, yüzde 4,51 ile Sasa Polyester izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 39,22 ile GÜBRETAŞ, yüzde 23,59 ile Tekfen Holding, yüzde 22,48 ile Ülker Bisküvi Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 456 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 196 milyar 925 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 196 milyar 24 milyon lirayla Koç Holding oldu.

 

 

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