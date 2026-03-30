APP plaka süresi uzatıldı mı? Ses sistemi cezası kalktı mı?

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesiyle başlayan APP plaka ve araç ses sistemleri denetimleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önemli esneklikler ve yeni bir takvimle şekilleniyor.
İşte İçişleri Bakanlığı, TŞOF ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde alınan kararların detaylı özeti:
APP Plaka Değişiminde Yeni Takvim ve Süre Uzatımı
Normal şartlarda 1 Nisan 2026 tarihinde sona ermesi planlanan değişim süreci, plaka basım noktalarındaki aşırı yoğunluk nedeniyle uzatılıyor:
Beklenen Yeni Tarih: Plaka değişim süresinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor.
Denetim Esnekliği: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, 1 Nisan'a kadar yapılan denetimler ceza kesme amacı değil, sadece rehberlik amacı taşıyacak.
TŞOF'a Yönelik Ağır Yaptırımlar ve Denetim
Yönetmeliğe aykırı (kalın harfli/görsel amaçlı) plaka bastığı tespit edilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) için İçişleri Bakanlığı sıkı tedbirler aldı:
Yetki İptali Riski: 1 Ocak 2027'ye kadar plakaları yasaya uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkisi 180 gün süreyle iptal edilecek.
Para Cezası: Yönetmeliğe aykırı basılan her bir plaka için odaya 10 bin TL idari para cezası kesilecek.
Dijital Arşiv: Basılan her plakanın görseli Emniyet sisteminde saklanacak. Böylece plakanın hatalı basılıp basılmadığı veya sonradan üzerinde oynama yapılıp yapılmadığı anlık kontrol edilecek.
Plakada "Geçerlilik" Kriterleri Neler?
Bir plakanın yasal ve standartlara uygun sayılması için şu işaretleri taşıması zorunludur:
TŞOF Mührü: Plaka üzerinde resmi mühür bulunmalı.
TR Rumuzu: Sol tarafta uluslararası mavi şerit ve TR simgesi.
Güvenlik Şeridi ve Hologram: Plaka yüzeyinde parlak hologramlar.
Kare Kutucuklar: Ay-yıldız ve TR ibareli güvenlik işaretleri.
Karekod Notu: 1 Ocak 2024 sonrası basılanlarda karekod vardır; ancak karekod olmaması plakanın sahte olduğu anlamına gelmez. Mühür ve güvenlik işaretleri geçerlilik için yeterlidir.
Araç Ses ve Görüntü Sistemleri Düzenlemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı vurguyla, ses sistemleri denetiminde "mağduriyet yaratmama" ilkesi benimsendi:
Cezai İşlem: Çevreyi rahatsız edecek seviyede (dışarıya taşan) ses yayını yapanlara 3 bin TL ceza uygulanacak.
Kriter: Araç içinde müzik dinlemek yasak değildir; temel kriter sesin dışarıdaki vatandaşları rahatsız etmemesidir.
Güncel Para Cezaları (1 Nisan Sonrası)
Süre uzatımı resmiyet kazandığında bu cezaların uygulanması 2027'ye sarkabilir, ancak belirlenen tutarlar şöyledir:
Sahte Plaka Kullanımı: 140 bin TL.
Standart Dışı (Mühürlü ama yönetmeliğe aykırı) Plaka: 4 bin TL.