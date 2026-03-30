APP plaka süresi uzatıldı mı? Ses sistemi cezası kalktı mı?

TŞOF'a Yönelik Ağır Yaptırımlar ve Denetim

Yönetmeliğe aykırı (kalın harfli/görsel amaçlı) plaka bastığı tespit edilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) için İçişleri Bakanlığı sıkı tedbirler aldı:

Yetki İptali Riski: 1 Ocak 2027'ye kadar plakaları yasaya uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkisi 180 gün süreyle iptal edilecek.

Para Cezası: Yönetmeliğe aykırı basılan her bir plaka için odaya 10 bin TL idari para cezası kesilecek.

Dijital Arşiv: Basılan her plakanın görseli Emniyet sisteminde saklanacak. Böylece plakanın hatalı basılıp basılmadığı veya sonradan üzerinde oynama yapılıp yapılmadığı anlık kontrol edilecek.