Türkiye, yarın itibarıyla 5G teknolojisine resmen geçiş yapacak. 1 Nisan’da 81 ilde devreye alınacak sistemle birlikte kullanıcılar yeni nesil bağlantı altyapısına hazırlanırken, geçiş sürecine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Peki 5G'ye nasıl geçilir? 5G’ye geçişte yapılması gerekenler neler? Hangi telefonlar 5G'ye uyumlu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Yarın 5G'ye geçiş resmen ilan edilecek
Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçiş resmen ilan edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 5G hizmetinin kademeli olarak başlayacağını, iki yıl içinde ise tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.
2 5G nedir?
5G, yüksek hız, düşük gecikme süresi, hızlı veri indirme ve geniş kapasite sunan beşinci nesil kablosuz hücresel iletişim teknolojisidir.
3 5G'ye geçiş üretli mi?
Kullanıcıların en çok merak ettiği başlıklardan biri de 5G’ye geçişin ücret gerektirip gerektirmediği oluyor. 5G hizmetini kullanmak için ek bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Ancak SIM kartın 5G ile uyumlu olması gerekiyor. Mevcut kart desteklemiyorsa operatör mağazalarından ücretsiz şekilde yenilenebiliyor.
Öte yandan kullanıcılar, istedikleri takdirde 5G hizmetini SMS aracılığıyla devre dışı da bırakabiliyor.
4 5G'ye geçiş ne zaman başlayacak?
Türkiye’de 5G hizmeti, 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye alınacak. İlk aşamada 81 il merkezinde kullanılmaya başlanacak olan teknoloji, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
5 5G'ye nasıl geçilir?
5G bağlantısını kullanabilmek için bazı şartların karşılanması gerekiyor:
- 5G kapsama alanı içinde bulunmak,
- 5G destekli SIM kart ve cihaz kullanmak,
- Cihazın şebeke ayarlarından 5G seçeneğini aktif hale getirmek.
6 5G nasıl aktive edilir?
iOS cihazlarda 5G ayarını açmak için Ayarlar menüsünden Hücresel bölümüne girip, ardından Seçenekler ve Ses ve Veri adımları üzerinden 5G tercih edilebilir.
Android cihazlarda ise 5G kullanımı için Ayarlar içindeki Bağlantılar bölümünden Mobil Ağlar sekmesine girilerek 5G seçeneği etkinleştirilebilir.
7 Hangi telefonlar 5G'ye uyumlu?
Türkiye’de yaklaşık 95 milyon cep telefonundan 32 milyonu 5G ile uyumlu durumda bulunuyor.
Apple tarafında iPhone 12 ve sonraki modeller, Samsung’da ise Galaxy S21 ve üzeri cihazlar 5G desteği sunuyor. Bu modeller ve sonrasında çıkan telefonlar 5G bağlantısıyla kullanılabiliyor.
8 5G için SIM kart değişimi gerekiyor mu?
4,5G ile uyumlu SIM kartlar çoğunlukla 5G desteği de sunuyor. Ancak eski tip SIM kart kullananların 5G’den faydalanabilmesi için kartlarını değiştirmesi gerekiyor.