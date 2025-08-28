TCMB faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye ekonomisi ve piyasaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Karar, döviz kurları, enflasyon ve genel ekonomik gidişat üzerinde belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimine göre bir sonraki faiz kararı, 11 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak. Bu toplantı, ekonomik büyüme ve enflasyon rakamları ışığında alınacak kararlar nedeniyle piyasalar için büyük önem taşıyor. Ağustos ayı içerisinde Merkez Bankası Para Politikası toplantısı gerçekleştirilmeyecek.

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitme kararı aldı.

Politika Faizi: Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e indirmiştir.

Gecelik Borç Verme Faizi: Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya çekmiştir.

Gecelik Borçlanma Faizi: Gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirilmiştir.