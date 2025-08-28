ARA
  TUS 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

TUS 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluştu. Peki TUS 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak?


TUS 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 17 Ağustos tarihinde yapıldı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi.  

TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 TUS sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. Buna göre sınav sonuçları 12 Eylül'de ilan edilecek.

TUS SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.  

SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

 

