TUS 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 17 Ağustos tarihinde yapıldı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi.

TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile netlik kazandı. Buna göre sınav sonuçları 12 Eylül'de ilan edilecek.

TUS SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.

SONUÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.