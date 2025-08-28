FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed)'in Eylül ayında alacağı faiz kararı, sadece ABD değil, tüm küresel piyasalar açısından da büyük bir öneme sahip. Analistler, Fed'in atacağı adımların ekonomik gidişat üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 16-17 Eylül tarihlerinde toplantı düzenleyecek. Toplantı sonucunda faiz kararı, 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

FED TOPLANTI TARİHLERİ

16-17 Eylül,

28-29 Ekim,

9-10 Aralık'ta düzenlenecek.

FED EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Eylül ayı öncesinde açıklanan enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcıların %85’ten fazlası, FED’in eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Barclays ve BNP Paribas gibi küresel finans devleri, Powell’ın son mesajlarını dikkate alarak eylül ayında faiz indirimi öngörüyor. Morgan Stanley ise yıl içinde Eylül ve Aralık ayında toplam iki indirim ihtimaline dikkat çekiyor.

Jackson Hole toplantısında Powell’ın, “Politika faizimiz hâlâ kısıtlayıcı düzeyde” sözleri piyasada indirim beklentilerini daha da artırdı.

