Borsa İstanbul’da, bugün (13 Ocak) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|21,84
|19,86
|9,97
|Borusan Mannesmann
|37,08
|33,72
|9,96
|Vestel
|24,20
|22,40
|8,04
|Ege Gübre
|218,60
|203,00
|7,68
|Doğan Holding
|3,78
|3,52
|7,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|17,51
|16,38
|6,90
|Otokar
|438,00
|409,90
|6,86
|Konya Çimento
|1.292,60
|1.218,30
|6,10
|Gözde Girişim
|7,47
|7,11
|5,06
|Şişe Cam
|7,98
|7,64
|4,45
|Türk Traktör
|190,00
|182,70
|4,00
|Akiş GMYO
|3,74
|3,60
|3,89
|Türk Hava Yolları
|13,28
|12,86
|3,27
|Doğuş Otomotiv
|30,04
|29,10
|3,23
|Zorlu Enerji
|3,05
|2,96
|3,04
|Logo Yazılım
|136,10
|132,10
|3,03
|Kartonsan
|96,00
|93,25
|2,95
|Turkcell
|17,15
|16,69
|2,76
|Anadolu Grubu Holding
|28,42
|27,78
|2,30
|Tat Gıda
|11,34
|11,09
|2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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