Borsa İstanbul’da, bugün (13 Ocak) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 21,84 19,86 9,97 Borusan Mannesmann 37,08 33,72 9,96 Vestel 24,20 22,40 8,04 Ege Gübre 218,60 203,00 7,68 Doğan Holding 3,78 3,52 7,39 Kordsa Teknik Tekstil 17,51 16,38 6,90 Otokar 438,00 409,90 6,86 Konya Çimento 1.292,60 1.218,30 6,10 Gözde Girişim 7,47 7,11 5,06 Şişe Cam 7,98 7,64 4,45 Türk Traktör 190,00 182,70 4,00 Akiş GMYO 3,74 3,60 3,89 Türk Hava Yolları 13,28 12,86 3,27 Doğuş Otomotiv 30,04 29,10 3,23 Zorlu Enerji 3,05 2,96 3,04 Logo Yazılım 136,10 132,10 3,03 Kartonsan 96,00 93,25 2,95 Turkcell 17,15 16,69 2,76 Anadolu Grubu Holding 28,42 27,78 2,30 Tat Gıda 11,34 11,09 2,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)