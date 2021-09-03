Yüzde 20,83’ü halka arz edilen YEO Teknoloji şirket payları ‘YEOTK’ koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. YEO ve ortakları 180 gün boyunca paylarını satmama ve 1 yıl boyunca da halka arz fiyatının altında paylarını satmama taahhüdünde bulundu.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş., “YEOTK” kodu ile 20,00 TL fiyatla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arzında 20,00 TL fiyattan 5 milyon TL nominal değerli paylarının tamamı satıldı. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş.’ye halka arzdan 80 milyon TL kaynak girdi ve bununla birlikte şirketin öz kaynağı 168 milyon TL civarına yükseldi.

YEO’nun gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bugün borsaya gelen 122 bin yatırımcıya ve 100 milyon TL satış yaparak, başarılı bir halka arz gerçekleştirildiğini kaydetti. Ergun, “Dolayısıyla teknoloji şirketlerine diyorum ki, aradığınız finansman kaynağı buradadır, geleceğiniz yer Borsadır. Onun için vakit kaybetmeden, dönüp dolaşmadan doğrudan Borsaya gelin. Teknoloji şirketlerinin geleceği Borsadadır. Borsa İstanbul, her zaman teknoloji şirketlerimizin yanında olacaktır.” dedi.

“Arz rakamını aşan miktarda talep geldi”

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız da, “YEO’nun güçlü finansal yapısını, halka arzdan gelen kaynakla daha da güçlendirdiğini belirterek, “Bugün YEO için elbette tarihi bir gün, bu noktaya ulaşabilmek için tüm takım arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık, çok hayret ettik kurulduğumuz günden beri. Hikayemizin belki de en zor kısmını geride bıraktık! YEO olarak inanıyorum ki, elde edeceğimiz bu yeni fon, gelecek stratejilerimiz, çevik insan kaynağımız ve bize inanarak, güvenerek yatırım yapan 121.489 yeni ortağımızın da desteği ile kendi alanında sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı firmalarından biri olacağız. Hem ülkemizi gururlandıracak hem de tüm yatırımcı ve paydaşlarımızı mutlu edeceğiz! Şunu da belirtmeliyim ki; gelecek yeşil ve dijital ekonomide! Dolayısıyla gelecek YEO’da! Bize güvenmeye devam edin, bu parlak geleceğin, bu gücün ortağı olun, birlikte büyüyelim, birlikte kazanalım” dedi.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız ise şöyle konuştu:

“Bundan sonra yeni ortaklarımızın bize yüklemiş olduğu sorumluluğun da bilincinde olarak, karlı yatırımlarımıza ve inovatif projelerimize devam edeceğiz. Bu vesileyle, halka arz çalışmalarımız süresince, yapıcı ve yönlendirici yaklaşımlarından dolayı, SPK ve Borsa İstanbul yönetici ve uzmanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bize göstermiş oldukları güven sebebiyle tüm yeni yatırımcı ve ortaklarımıza da teşekkür ederiz. YEO halka arzının ortaklarına, yatırımcıların ve çalışanlarına hayırlı olmasını dilerim.”

YEO ve ortakları 180 gün boyunca paylarını satmama ve 1 yıl boyunca da halka arz fiyatının altında paylarını satmama taahhüdünde bulunuyor.