Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,90 puan ve yüzde 0,67 kazanımla 1.641,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65’i prim yaptı, 30’u geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, Otokar Otomotiv, Ford Otomotiv ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ford Otosan’ın yatırımına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında otomotiv sektöründe yoğunlaşan alımlar, banka hisselerindeki pozitif seyirle günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

FORD OTOSAN

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır.” dedi. Erdoğan, “Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.

Ford Otosan’ın yatırımına ilişkin haber sonrasında şirketin hisseleri yüzde 9,97 değer kazandı.

YARIN HANGİ VERİLER?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesinin direnç, 1.550 ve 1.520’nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.732,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.732,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 düşüşle 417 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4989 lira, satışta 7,5289 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5321 lira, satışta 7,5623 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,88’den, bileşik getirisi de yüzde 16,51’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1889, sterlin/dolar paritesi 1,3880, dolar/yen paritesi de 109,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,25 azalışla 67,63 dolardan işlem görüyor.