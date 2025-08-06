ARA
Borsa şirketinden ABD'de yatırım açıklaması

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a ABD yatırım hakkında açıklama yaptı.

06 Ağustos 2025 | 15:41
Mega Metal'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 14.05.2025 tarihli özel durum açıklamasında , Amerika Birleşik Devletleri'nin South Carolina eyaletinde yatırım yapılmasına yönelik planlarımız kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, South Carolina eyaleti,Fairfield County bölgesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiş olan yatırımımızla ilgili sağlanan anlaşma kapsamında ABD'de  kurulu şirketimize tahsis edilmiş olan arazi ve bina konularında sağlanan mutabakat  dahilinde 10 yıl süreli finansal kira sözleşmesi (lease agreement)  imzalanmıştır.

