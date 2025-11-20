ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürerken, sınav giriş belgeleri Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan ATA-AÖF Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgelerine erişim bilgileri şöyledir:
Sınav Giriş Belgenizi edinmek için izleyebileceğiniz iki ana yöntem bulunmaktadır:
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Üzerinden:
Adres: https://obs.atauni.edu.tr/
Sayfayı ziyaret ettikten sonra, genellikle ana sayfada veya ilgili menüde yer alan "Duyurular" kısmından sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Üzerinden:
Giriş belgenizi alternatif olarak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden de alabilirsiniz.
ATA-AÖF Güz Dönemi Sınav Takvimi (2025-2026)
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından 2025-2026 Güz Dönemi sınav takvimi, oturum saatleri de dahil olmak üzere kesinleşti.
İşte güz dönemi için belirlenen Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavı tarihleri ve oturum detayları:
|Sınav Adı
|Oturum
|Tarih
|Saat
|Ara (Vize) Sınavı
|I. Oturum
|22 Kasım 2025 Cumartesi
|09:30
|II. Oturum
|22 Kasım 2025 Cumartesi
|14:00
|III. Oturum
|23 Kasım 2025 Pazar
|15:00
|Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|I. Oturum
|10 Ocak 2026 Cumartesi
|Saat Belirtilmemiş
|II. Oturum
|10 Ocak 2026 Cumartesi
|Saat Belirtilmemiş
|III. Oturum
|11 Ocak 2026 Pazar
|Saat Belirtilmemiş
|Bütünleme Sınavı
|I. Oturum
|14 Şubat 2026 Cumartesi
|Saat Belirtilmemiş
|II. Oturum
|14 Şubat 2026 Cumartesi
|Saat Belirtilmemiş
|III. Oturum
|15 Şubat 2026 Pazar
|Saat Belirtilmemiş