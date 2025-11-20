ARA
DOLAR
42,45
0,18%
DOLAR
EURO
48,93
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5512,25
-0,76%
GRAM ALTIN
BIST 100
10829,45
-1,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı

ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı sınav takvimi açıklandı ve ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?


ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürerken, sınav giriş belgeleri Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. 

 

 

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan ATA-AÖF Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgelerine erişim bilgileri şöyledir:

Sınav Giriş Belgenizi edinmek için izleyebileceğiniz iki ana yöntem bulunmaktadır:

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Üzerinden:

Adres: https://obs.atauni.edu.tr/

Sayfayı ziyaret ettikten sonra, genellikle ana sayfada veya ilgili menüde yer alan "Duyurular" kısmından sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Üzerinden:

Giriş belgenizi alternatif olarak Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden de alabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ATA-AÖF Güz Dönemi Sınav Takvimi (2025-2026)

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) tarafından 2025-2026 Güz Dönemi sınav takvimi, oturum saatleri de dahil olmak üzere kesinleşti. 

İşte güz dönemi için belirlenen Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınavı tarihleri ve oturum detayları:

Sınav AdıOturumTarihSaat
Ara (Vize) SınavıI. Oturum22 Kasım 2025 Cumartesi09:30
 II. Oturum22 Kasım 2025 Cumartesi14:00
 III. Oturum23 Kasım 2025 Pazar15:00
Yarıyıl Sonu (Final) SınavıI. Oturum10 Ocak 2026 CumartesiSaat Belirtilmemiş
 II. Oturum10 Ocak 2026 CumartesiSaat Belirtilmemiş
 III. Oturum11 Ocak 2026 PazarSaat Belirtilmemiş
Bütünleme SınavıI. Oturum14 Şubat 2026 CumartesiSaat Belirtilmemiş
 II. Oturum14 Şubat 2026 CumartesiSaat Belirtilmemiş
 III. Oturum15 Şubat 2026 PazarSaat Belirtilmemiş
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL