Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 21 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, çalışmanın niteliğine göre sabah saatlerinde başlayacak ve bazı ilçelerde 8-9 saate varan uzunlukta sürebilecek.

BEDAŞ'tan gelen verilere göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki elektrik kesintileri, kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı nedeniyle kısa ve planlı aralıklarla gerçekleştirilecek.

21 Kasım 2025 BEDAŞ Planlı Kesinti Detayları

İlçe Etkilenen Mahalle/Bölge Kesinti Başlangıcı Elektriğin Geleceği Saat Kesinti Süresi Beylikdüzü Barış Mah. (Eğitim Vadisi Bulvarı Sk. Bölgeleri) 14:00 15:00 1 Saat Büyükçekmece Çakmaklı Mah. (Sk. Bölgeleri) 15:00 16:00 1 Saat Beylikdüzü Adnan Kahveci Mah. (Sk. Bölgeleri) 15:00 16:00 1 Saat Beylikdüzü Adnan Kahveci Mah. (Sk. Bölgeleri) 16:00 17:00 1 Saat Beylikdüzü Kavaklı Mah. (Alparslan Sk. Bölgeleri) 16:00 17:00 1 Saat Beylikdüzü Kavaklı Mah. (Sk. Bölgeleri) 17:00 18:00 1 Saat

Özellikle 9 saate varan uzun süreli kesintiler yaşanabileceği için, bu kanallardan birini kullanarak bölgenizdeki kesin saat aralığını öğrenmeniz ve tedbirli olmanız önemlidir.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi Sorgulama Kanalları