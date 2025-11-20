Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 21 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, çalışmanın niteliğine göre sabah saatlerinde başlayacak ve bazı ilçelerde 8-9 saate varan uzunlukta sürebilecek.
BEDAŞ'tan gelen verilere göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki elektrik kesintileri, kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı nedeniyle kısa ve planlı aralıklarla gerçekleştirilecek.
21 Kasım 2025 BEDAŞ Planlı Kesinti Detayları
|İlçe
|Etkilenen Mahalle/Bölge
|Kesinti Başlangıcı
|Elektriğin Geleceği Saat
|Kesinti Süresi
|Beylikdüzü
|Barış Mah. (Eğitim Vadisi Bulvarı Sk. Bölgeleri)
|14:00
|15:00
|1 Saat
|Büyükçekmece
|Çakmaklı Mah. (Sk. Bölgeleri)
|15:00
|16:00
|1 Saat
|Beylikdüzü
|Adnan Kahveci Mah. (Sk. Bölgeleri)
|15:00
|16:00
|1 Saat
|Beylikdüzü
|Adnan Kahveci Mah. (Sk. Bölgeleri)
|16:00
|17:00
|1 Saat
|Beylikdüzü
|Kavaklı Mah. (Alparslan Sk. Bölgeleri)
|16:00
|17:00
|1 Saat
|Beylikdüzü
|Kavaklı Mah. (Sk. Bölgeleri)
|17:00
|18:00
|1 Saat
Özellikle 9 saate varan uzun süreli kesintiler yaşanabileceği için, bu kanallardan birini kullanarak bölgenizdeki kesin saat aralığını öğrenmeniz ve tedbirli olmanız önemlidir.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi Sorgulama Kanalları
|Kanal
|Açıklama
|Resmi Web Sitesi
|www.bedas.com.tr adresi üzerinde bulunan “Planlı Kesintiler” bölümü. Bu bölümden ilçe ve mahalle seçimi yaparak bölgenizdeki kesinti saatlerini öğrenebilirsiniz.
|Mobil Uygulama
|BEDAŞ'a ait mobil uygulama üzerinden anlık ve planlı kesinti sorgulamaları yapabilirsiniz.
|Telefon Hattı
|186 numaralı BEDAŞ mobil hattı aracılığıyla müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.
|SMS Bilgilendirme
|Kesinti yaşanmadan önce SMS ile bilgi almak istiyorsanız, BEDAŞ’a başvuru yaparak SMS bilgilendirme hizmetinden yararlanabilirsiniz.