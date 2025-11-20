ARA
BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Peki Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 21 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeler


Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 21 Kasım BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok ilçede planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, çalışmanın niteliğine göre sabah saatlerinde başlayacak ve bazı ilçelerde 8-9 saate varan uzunlukta sürebilecek. 

BEDAŞ'tan gelen verilere göre, 21 Kasım 2025 Cuma günü İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerindeki elektrik kesintileri, kapsamlı trafo merkezi (TM) bakımı nedeniyle kısa ve planlı aralıklarla gerçekleştirilecek.

21 Kasım 2025 BEDAŞ Planlı Kesinti Detayları

İlçeEtkilenen Mahalle/BölgeKesinti BaşlangıcıElektriğin Geleceği SaatKesinti Süresi
BeylikdüzüBarış Mah. (Eğitim Vadisi Bulvarı Sk. Bölgeleri)14:0015:001 Saat
BüyükçekmeceÇakmaklı Mah. (Sk. Bölgeleri)15:0016:001 Saat
BeylikdüzüAdnan Kahveci Mah. (Sk. Bölgeleri)15:0016:001 Saat
BeylikdüzüAdnan Kahveci Mah. (Sk. Bölgeleri)16:0017:001 Saat
BeylikdüzüKavaklı Mah. (Alparslan Sk. Bölgeleri)16:0017:001 Saat
BeylikdüzüKavaklı Mah. (Sk. Bölgeleri)17:0018:001 Saat

Özellikle 9 saate varan uzun süreli kesintiler yaşanabileceği için, bu kanallardan birini kullanarak bölgenizdeki kesin saat aralığını öğrenmeniz ve tedbirli olmanız önemlidir.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ Planlı Elektrik Kesintisi Sorgulama Kanalları

KanalAçıklama
Resmi Web Sitesiwww.bedas.com.tr adresi üzerinde bulunan “Planlı Kesintiler” bölümü. Bu bölümden ilçe ve mahalle seçimi yaparak bölgenizdeki kesinti saatlerini öğrenebilirsiniz.
Mobil UygulamaBEDAŞ'a ait mobil uygulama üzerinden anlık ve planlı kesinti sorgulamaları yapabilirsiniz.
Telefon Hattı186 numaralı BEDAŞ mobil hattı aracılığıyla müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.
SMS BilgilendirmeKesinti yaşanmadan önce SMS ile bilgi almak istiyorsanız, BEDAŞ’a başvuru yaparak SMS bilgilendirme hizmetinden yararlanabilirsiniz.

 

0
