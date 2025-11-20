Ülkeler, altında 'hazine' yatan bu topraklara gözünü dikti

CNBC'nin haberine göre Arktik bölgesinin jeostratejik önemi, ülkelerin kaynak güvenliğini sağlamaya çalışmasıyla birlikte giderek daha görünür hâle geliyor. ABD, Kanada ve Rusya da dahil olmak üzere çok sayıda Arktik ülkesi, bölgede nüfuz sahibi olmak için yarışıyor. Peki, neden? İşte sebebi...
1 SEYREK NÜFUSLU BÖLGEYE YÖNELİYORLAR
Norveç Arktik Üniversitesi’nden doçent Marc Lanteigne CNBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Grönland baz metaller, değerli metaller, değerli taşlar, nadir toprak elementleri, uranyum… hepsini barındırıyor.”
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, Çin’in mineral hâkimiyetini kırmak için eriyen buzlarla daha erişilebilir hâle gelen, seyrek nüfuslu Arktik bölgesine yöneliyor. Amaç, hem hammadde elde etmek hem de ortaya çıkan yeni ticaret yollarından yararlanmak.
2 ABD AÇIK AÇIK İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın ekonomik ve ulusal güvenlik nedenleriyle adanın ABD’ye ait olmasını “mutlak bir gereklilik” olarak nitelendirmişti. Kanada ise ABD ile gerilen ilişkileri nedeniyle Arktik yatırımlarını artırarak bölgenin kaynak potansiyelini açığa çıkarmaya çalışıyor.
Rusya da uzun süredir Arktik’i stratejik bir öncelik olarak görüyor.
3 Grönland neden kritik?
Makalede görüşlerine yer verilen Lanteigne’e göre Arktik yalnızca petrol ve gaz değil; stratejik mineraller ve nadir toprak elementleri açısından da büyük bir hazine.
4 ESKİDEN ÇIKARTMAK ZORDU
Eskiden Grönland’daki kaynakların çıkarılması ekonomik olarak mümkün görünmüyordu. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte Arktik Okyanusu’nun yaz aylarında daha fazla kullanılabilir hâle gelmesi, bölgeyi Çin’e alternatif bir kaynak haline getirdi.
İngiltere Leeds Üniversitesi’nin uydu görüntüleri analizine göre Grönland’ın bazı bölgelerinde buz tabakaları ve buzullar yerini bataklıklara, çalılıklara ve kayalık alanlara bırakmış durumda. Bu durum madencilik şirketlerinin işini kolaylaştırıyor.
5 Yeni keşifler: Germanium ve gallium
Amaroq şirketi de Grönland’da kaynak geliştiren firmalar arasında. CEO Eldur Olafsson, güney Grönland’da yüksek kaliteli nadir toprak elementleri bulmalarının kendileri için çok şey ifade ettiğini söylüyor. Bunun hemen ardından batı Grönland’daki merkezlerinde ticari seviyede germanium ve gallium da keşfedildi.
Olafsson bunun önemini şöyle açıklıyor:
“Germanium ve gallium, insanların sandığından çok daha kritik. Bu metallere sahip değilseniz büyük bir sorunla karşı karşıyasınız.”
Bu iki metal; elektrikli araçlar, yarı iletkenler, askeri teknolojiler gibi birçok üründe vazgeçilmez.