Ülkeler, altında 'hazine' yatan bu topraklara gözünü dikti

Amaroq şirketi de Grönland’da kaynak geliştiren firmalar arasında. CEO Eldur Olafsson, güney Grönland’da yüksek kaliteli nadir toprak elementleri bulmalarının kendileri için çok şey ifade ettiğini söylüyor. Bunun hemen ardından batı Grönland’daki merkezlerinde ticari seviyede germanium ve gallium da keşfedildi.

Olafsson bunun önemini şöyle açıklıyor:

“Germanium ve gallium, insanların sandığından çok daha kritik. Bu metallere sahip değilseniz büyük bir sorunla karşı karşıyasınız.”

Bu iki metal; elektrikli araçlar, yarı iletkenler, askeri teknolojiler gibi birçok üründe vazgeçilmez.