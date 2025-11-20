EGM promosyon ne zaman yatacak? EGM 100 bin TL promosyon ödemesi sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik 100.000 TL tutarındaki maaş promosyonu ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam etmektedir. Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmanın ardından gözler, ödemelerin hesaplara yatırılacağı kesin tarihe çevrildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik ₺100.000 tutarındaki maaş promosyonu ödemelerinin yapılacağı kesin tarih, şu an itibarıyla resmi olarak açıklanmamıştır.

EGM promosyon ne zaman yatacak?

Devlet memurlarının maaşlarını her ayın 15'inde alması ve EGM'nin önceki protokolünün 1 Kasım 2025 tarihinde sona ermesi nedeniyle, Türkiye İş Bankası tarafından kazanılan ihalenin ödeme sürecinin Kasım ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

Tutar: İş Bankası tarafından taahhüt edilen 100.000 TL, protokolün imzalanmasının hemen ardından personelin maaş hesaplarına tek seferde ve peşin olarak yatırılacaktır.

Protokol Süresi: Yeni anlaşma üç yıllık (2025-2028) dönemi kapsamaktadır.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Emniyet teşkilatı mensuplarını yakından ilgilendiren önemli bir bankacılık sorunu Türkiye İş Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde çözülmüştür.

İş Bankası EFT/HAVALE/FAST Ücret Sorunu Çözüldü

Sorun: Daha önce mesai saatleri dışında gerçekleştirilen EFT/HAVALE/FAST işlemlerinin ücretli olması.

Çözüm: İş Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, Emniyet Teşkilatı mensupları için EFT/HAVALE/FAST işlemleri artık 7 gün 24 saat (7/24) ücretsiz olacaktır.

Yürürlük Tarihi: Bu yeni düzenleme, 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve şu an itibarıyla aktif.

Bu iyileştirme, İş Bankası'nın Emniyet personeline yönelik promosyon anlaşmasını takiben, bankacılık işlemlerinde önemli bir kolaylık ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

EGM promosyon sorgulama

Ödemeler başladıktan sonra, paranızın hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenmek için kullanabileceğiniz İş Bankası kanalları şunlardır:

Türkiye İş Bankası Mobil Uygulaması

Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı

Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri (Telefon Bankacılığı)